Na području bivše Jugoslavije popularno je već desetljećima, a za ovo piće Amerikanci su čuli tek sad: Komentari Hrvata su urnebesni

Dok se ljubitelji koktela diljem svijeta ove sezone okreću egzotičnim kombinacijama, jedno staro piće s naših prostora tiho se vraća na scenu – i to pod novim svjetlom. Osvježavajuća mješavina crnog vina i Coca-Cole, kod nas odavno poznata kao bambus, zapela je za oko i međunarodnoj sceni.

Na domaćem terenu, bambus se već desetljećima povezuje s ležernim ljetnim druženjima, studentskim zabavama, tulumima uz more i improviziranim kućnim barovima. Nastao u vrijeme kada je praktičnost bila zakon, ovo piće je jednostavno, brzo i – iznenađujuće ukusno.

Spoj gaziranog pića i vina pruža lagani, voćni okus s notom tanina, dok mjehurići iz Cole dodaju dodatnu svježinu koja ga čini savršenim za vruće dane. U klasičnoj varijanti koristi se omjer pola-pola, no sve ovisi o osobnim preferencijama – neki vole više vina za jači okus, dok drugi biraju više kole za blažu notu.

Portal Taste od Home na svojoj je Facebook stranici objavio “recept” za bambus, kojeg nazivaju Kalimotxo, uz opis: “Crno vino i Coca-Cola mogli bi biti naš novi najdraži koktel ovog ljeta”, a nije trebalo dugo da im se u komentare jave i Balkanci.

“Isuse, ovo smo stalno pili na fakultetu, a sad za to su smislili i neko otmjeno ime”, piše jedna korisnica, a drugi dodaje: “Balkanci to rade od 1990.”. “U Hrvatskoj miješamo crno vino i kolu već 60 godina... zovemo to Bambus…”, objašnjava idući.

“U Hrvatskoj se zove ‘bambus’, obično ga piju studenti, početnici u pijenju”, piše još jedan, a sljedeći se nadovezuje: “Kao klinci od 12-13 g. Tamo davno 75 -76 g.u Rijeci smo pili obavezno bambuse na okupljanju. Nismo ni znali da pijemo koktele. Mi smo mislili da koktele pije James Bond lik iz filma”.

Iako je kod nas legendaran još od 70-ih, ovo jednostavno piće u svijetu se tek počinje percipirati kao ljetni hit. Strani mediji ga opisuju kao "neočekivano dobar spoj" i sve češće ga uključuju u preporuke za sezonsko osvježenje.

Zanimljivo je kako pića s naših prostora, poput špricera, svako malo pronađu svoje mjesto na globalnim listama. No dok špricer mami svojom elegancijom, bambus je totalna suprotnost – sirov, autentičan i bez pretvaranja. Nema shaker, nema ukrasne slamke. Samo čaša, led i ono što imate pri ruci.

Možda ga nećete pronaći u fancy koktel kartama, ali u srcima mnogih – bambus je klasik. I dok se ostatak svijeta tek upoznaje s njim, mi znamo: ponekad je upravo jednostavnost – recept za savršeno ljeto.