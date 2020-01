Posvađali se zbog ove fotke iz Dalmacije: 'Ovo je normalno svuda, samo ne kod nas'

Fotografija je izazvala pravu lavinu komentara, a ljudi su se (naravno) uspjeli i posvađati, kako to obično biva na društvenim mrežama. Neki misle da se mačke ne bi trebale voditi na povodcu, dok drugi tvrde da je to sasvim normalno.

"U Zagrebu je to normalno vidjeti, pa kućne mace ne možeš pustiti same, mogu se uplašiti i izgubiti jer nisu navikle na vanjski život, a i one trebaju zraka i šetnje... Ajme, kaj ste neobaviješteni ljudi, doduše, Split je mali grad, a držanje turista svakako je važnije od držanja maca", piše jedan član grupe.

"Jedino u RH vama je ovo čudno i smiješno, vani je ovo najnormalnija pojava. Pogotovo kad mačku platiš parsto eura, sigurno je nećeš puštati k'o ove seoske mačke da landraju i pare se kako stignu... i čudom se čudimo kako nam je pun grad napuštenih mačića", kaže jedan. "Ovo je smiješno svom primitivnom svijetu. Odavno u većim gradovima je ovo uobičajen prizor", "Ovo je normalno svugdje, samo ne kod nas", pisali su u komentarima.

