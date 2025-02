Muž ju je prevario s 19-godišnjom dadiljom njihove djece: 'Odala ih je njena pedikura'

Jedna žena podijelila je detalje koji su je doveli do šokantnog otkrića – njezin suprug imao je aferu s dadiljom njihove djece. U anonimnoj objavi na Redditu ispričala je kako su različiti znakovi u njezinom domu postepeno slagali mozaik prevare, sve dok konačno nije došla do nepobitnog dokaza, piše The Sun.

Ona i suprug odlučili su zaposliti 19-godišnju kćer njihovih susjeda kako bi čuvala njihova dva sina dok su oni na poslu. Iako je djevojka bila atraktivna, 35-godišnja majka nikada nije posumnjala u svog supruga – barem ne do trenutka kad je primijetila promjene u njegovom ponašanju.

"Jednog dana došla sam kući i zatekla ga kako je nasmijava do suza. Nisam mogla objasniti zašto, ali taj mi je trenutak ostao u glavi", napisala je. Sumnja je postala jača kad je jednog dana mijenjala posteljinu u gostinjskoj sobi. "Pronašla sam pramenove plave kose. Nitko u mojoj obitelji nema plavu kosu – ja sam brineta", otkrila je.

Isprva je pokušala samu sebe uvjeriti da je dadilja možda samo malo odrijemala tijekom dana. No onda je suprug dao prijedlog koji ju je dodatno uznemirio - "Trebali bismo joj kupiti novi auto". Njezin suprug (39) predložio je da dadilji za rođendan kupe novi automobil. "Rekao je da joj je stari auto nesiguran i da bi bilo bolje da ima novi kad vozi našu djecu", objasnila je.

Iako je ideju odmah odbacila, u glavi su joj se počeli paliti alarmi. Dadilja je, kako kaže, odjednom promijenila način odijevanja – umjesto trenirki počela je nositi suknje, visoke pete i redovito se šminkati. Ali ono što je supruzi zaista potvrdilo sumnje bila je pedikura.

"Primijetila sam da su joj nožni prsti obojeni u crno. Moj muž voli stopala i oduvijek mu je omiljena boja crna", napisala je, "Sad imam 19-godišnjakinju koja dolazi na posao u štiklama i s nožnim prstima u boji koju moj muž obožava."

Uvjerena da nešto nije u redu, odlučila je provjeriti suprugov telefon i uspjela vratiti izbrisane poruke. U njima je pročitala kako je dadilji napisao da je njegov brak "praktički gotov" te su planirali budućnost zajedno. "Pisali su kako će provesti ostatak života zajedno i kako se može useliti čim se ja iselim", rekla je.

Najšokantniji dio? Dadilja je čak tvrdila da djeca "neće ni primijetiti" da im majka nedostaje jer će imati "novu mamu". Konačni dokaz pronašla je na sigurnosnoj kameri. "Imam ih na snimci kako se ljube u našem dvorištu. Očito su zaboravili da tamo postoji kamera", napisala je.

Nakon što je podijelila svoju priču, korisnici Reddita odmah su joj dali savjete: "Razgovaraj s odvjetnikom prije nego što ga suočiš s istinom”, savjetuje jedan, a drugi dodaje: “Zaštiti svoje financije i djecu – moraš biti spremna na sve". "Kad sve riješiš, obavezno reci susjedi kakva joj je kćer”, piše još jedna.

