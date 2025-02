Žene iskreno: 'Tijekom seksa u ovom uživamo više nego u samom seksu'

Mnogi misle da je seks samo penetracija penisa u vaginu, a za to je kriva neobrazovanost, ali i mnogo zastarjelih definicija poput ''gubljenja nevinosti''. Istina je da penetracija za žene nije najvažnija stvar. Prema studiji iz 2017. o seksu, samo 18 posto žena reklo je da može redovito postići orgazam samo vaginalnom penetracijom. Stimuliranje klitorisa daleko je učinkovitije za zadovoljstvo, ali sve je to u drugom planu kod seksa, prenosi metro.co.uk. Žene su podijelile u kojim stvarima najviše uživaju, a da to nije penetracija.

Beatrice (26): Za mene je to sve povećavanje uzbuđenosti prije seksa, posebno s novim partnerima. Volim osjećaj adrenalina kad nekako znate da će se nešto dogoditi i zaista vas privlači ta osoba, a onda ona polako stavi ruku na vašu nogu, a vi jednostavno znate što slijedi.

Lucy (23): Dodir općenito. Ruka vašeg partnera na bedru ili oko struka je ugodna.

Charlotte (24): To mora biti stimulacija bradavica, ugrizi za vrat, bilo što što uključuje dodir mojih grudi. Nevjerojatno je dobro dodirivati se i ljubiti kada sam uzbuđena i ekstra osjetljiva.

Dana (49): Oralno mi je bolje nego penetracija, odnosno, stimulacija klitorisa.

Amber (30): Oralni seks, očito. A dobro ljubljenje – uistinu podcijenjeno.

Milly (23): Vjerojatno bih rekla kad u startu dulje zadržiš jedan poljubac nego inače i sviđa ti se. Ili bilo koji trenutak kada se dogodi nešto nespretno pa se dobro nasmijete tome.

Susie (27): Iskreno, više volim sve druge stvari nego penis u vagini. Ljubljenje (posebno ljubljenje u vrat), dodirivanje tijela, zadirkivanje i povećavanje uzbuđenosti. Uz to, sviđaju mi se pomalo kinky stvari, a oralni seks mi je bolji nego penetracija.

