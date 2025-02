Muškarac šokirao liječnike: 'Svaki dan pojedem cijelo pečeno pile, evo otkud mi ideja'

Svi imamo svoje omiljeno jelo, zar ne? Ali bez obzira na to koliko dobro bilo, jesti istu hranu svaki dan tijekom cijele godine definitivno je neobično. A James Ellis čini upravo to s pilećim pečenjem. Čovjek ima misiju – svaki dan pojesti cijelo jedno pile i sve, dakako, dokumentirati na društvenim mrežama, piše UNILAD.

Raznolikost u svoju poprilično ograničenu prehranu, unosi tako što pečeno pile kupuje na različitim mjestima – od povoljnih supermarketa do luksuznih restorana. Ellis je na ovu bizarnu ideju došao nakon što je posvjedočio kako je njegov prijatelj odjednom pojeo čitavo pile. To ga je potaknulo da se upusti u ovaj suludi izazov. 'Radili smo na velikom projektu i na kraju jednog dana, on je otišao u IGA, kupio pečeno pile i šest piva. Jednostavno je pojeo cijelo pile i popio sva piva odjednom. Mislio sam da je to najsmješnija stvar ikad', ispričao je Ellis za medije.

Iako zasigurno postoje i puno nezdravije namirnice od pečenog pileta, jedan liječnik je upozorio da dugoročna pretjerana konzumacija nosi višestruke zdravstvene rizike, kako je naveo New York Post. No, čini se kako takva upozorenja Ellisa nimalo ne brinu. 'Čitam komentare i zabavljaju me svi ti tzv. doktori koji misle da ću biti mrtav za mjesec dana. Deset godina sam jeo McDonald's, hranio se brzom hranom i pušio 20 cigareta dnevno. Još nisam mrtav. Ne mislim da će me pile ubiti', poručio je. U daljnjem razgovoru za UNILAD, Ellis je rekao: 'Osjećam se dobro, nema razlike u odnosu na prije. Prilično sumnjam da ću imati zdravstvene probleme zbog ovoga – morali bi biti po život opasni da bih prestao.'

Dr. Zac Turner razgovarao je za news.com.au o mogućim zdravstvenim posljedicama s kojima bi se Ellis mogao suočiti u budućnosti. 'Iako visok unos proteina može biti koristan u određenim situacijama – poput kratkotrajnih faza izgradnje mišića ili priprema za natjecanja kod vrhunskih sportaša – dugoročna pretjerana konzumacija donosi brojne zdravstvene rizike', rekao je ovaj zdravstveni stručnjak. I dok kratkoročni visok unos proteina, uz dovoljnu hidrataciju, vježbanje i uravnotežene mikronutrijente, može biti koristan, dugoročna prehrana koja uključuje cijelo pečeno pile svaki dan nije preporučljiva.

'Nutritivna neravnoteža, stres za bubrege i jetru, kardiovaskularni napor i manjak vlakana vjerojatno bi tijekom vremena doveli do ozbiljnih metaboličkih i sistemskih zdravstvenih problema', upozorio je dr. Turner.

GALERIJA Ne traže puno: Ovih 10 aktivnosti učinit će vašeg psa najsretnijim bićem na svijetu