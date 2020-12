Muškarac saznao da ga supruga vara i da dijete nije njegovo - na porodu

Mark i Anna bili su nekoliko godina u braku u kojem su dobili tri kćeri. Iako je rekla da ne želi više djece, Anna je saznala da je trudna. Mark je jedva čekao upoznati svog sina, ali već na porodu saznao je groznu i bolnu istinu koja je promijenila njegov život.



Njihov brak je, kako on kaže, odlično funkcionirao - bili su nevjerojatno bliski, najbolji prijatelji koji dijele interese i hobije. Trudnoća, iako neplanirana, nije bila ništa neobično i Mark nije u niti jednom trenutku posumnjao da nešto nije kako treba.



Ipak, čim se dijete rodilo shvatio je da nije njegovo - dijete je bilo crne rase.

"Bio sam apsolutno šokiran. Ne samo da sam otkrio da dijete koje toliko očekujem nije moje nego sam otkrio i da me supruga vara", napisao je Mark na Redditu gdje je podijelio svoju priču. "Kada smo otkrili da ćemo imati još jedno dijete to nam je bilo iznenađenje jer je moja supruga odlučila imati samo troje djece iako sam ja oduvijek želio više. Zbog toga smo jako pazili, ali ja sam bio oduševljen kada sam čuo ovu vijest."



Anna mu je priznala da je u jednom klubu upoznala muškarca, napili su se i završili zajedno u krevetu. Kada mu je javila da je trudna, blokirao ju je.



"Pokušala me smiriti i rekla mi da joj on ništa ne znači, da je pogriješila i da želi da zajedno odgajamo našeg sina, ali nisam joj mogao oprostiti. Čak su mi i njezini roditelji ponudili novac za odvjetnika kako bi se borio za skrbništvo nad djecom. Također, novac koji su čuvali za Annu dali su našim kćerima."



Zbog jedne pijane noći njezina obitelj potpuno se raspala - Mark ju je napustio, a roditelji su je se odrekli, prenosi The Sun.

