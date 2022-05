Muškarac anonimno: 'Moja trudna žena se više ne želi seksati pa sam ju prevario'

- Moja žena nije zainteresirana za seks otkad je saznala da je trudna. Do tada smo bili puni strasti i imali bismo seks svaki dan, ali samo par dana nakon šo smo saznali da ćemo dobiti bebu, počela me odbijati. Osjećam se odbačeno i kao da sam joj služio samo zbog djeteta. Obično kaže da nije raspoložena ili da ćemo tako povrijediti bebu. Znam da ćemo oboje biti iscrpljeni kada se beba rodi, pa me strah da će ovakva situacija biti još godinama - napisao je jedan muškarac za The Sun.

Muškarci, kakvi ste ljubavnici otkrit će vaš horoskopski znak

Nedavno je u gradu sreo staru prijateljicu s fakulteta koja prolazi kroz razvod. Ona je počela očijukati s njim, a on je uzvratio. Otišli su na piće, a on je popio malo previše i nije mogao voziti, pa su odlučili podijeliti taksi. Taksist je u jednom trenutku naglo skrenuo i on je pao na nju te su se počeli strastveno ljubiti.

- Od tada mi stalno šalje poruke i želi da se ponovno vidimo, no znam da ćemo spavati skupa ako opet izađemo. Volim svoju ženu i moram ovo riješiti prije nego što napravim nešto zbog čega ću požaliti - nastavio je.

- Tijelo vaše žene se mijenja i vjerojatno se osjeća umorno i pomalo kao da je bolesna, što onemogućuje seks. Ovo je prvi veliki test vaše veze, stoga umjesto da se povlačite, usredotočite se na to da joj pružite podršku. Ako volite svoju ženu i želite da vaše dijete odrasta u sretnom domu s oba roditelja, onda zanemarite poruke te prijateljice. Recite svojoj supruzi da vam nedostaje intimnost seksa i pitajte je kako se ona osjeća. Ako ste dovoljno bliski da imate seks, onda biste trebali biti dovoljno bliski da razgovarate o tome. Još uvijek možete imati seksualni život, iako onaj koji uključuje kompromis - odgovorila mu je Deidre.

Deset godina dopisivala se s muškarcem koji ne postoji: Osoba iza tipkovnice zapravo joj je bila vrlo blizu...