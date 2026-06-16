Muku mučite s čišćenjem mikrovalne pećnice? Uz pomoć ova 3 prirodna sastojka opet će biti kao nova

Ako se u vašoj mikrovalnoj pećnici još uvijek vide tragovi jučerašnjeg ručka, umaka od tjestenine ili zagrijane juhe, niste jedini. Dovoljno je samo nekoliko prskanja hrane da unutrašnjost mikrovalne postane ljepljiva, masna i neugodna za čišćenje. Još je gore ako se ostaci ostave predugo, jer se tada osuše, zalijepe za stijenke i uklanjanje postaje puno teže. Iako ne postoji strogo pravilo koliko često treba čistiti mikrovalnu pećnicu, stručnjaci savjetuju da je dobro prebrisati ju barem jednom tjedno. Naravno, ako se hrana tijekom zagrijavanja jako rasprskala, najbolje je reagirati odmah. Dobra vijest je da za čišćenje ne trebate agresivna sredstva ni dugotrajno ribanje, nego nekoliko sastojaka koje većina već ima kod kuće, piše Today.

Najjednostavnije pravilo glasi: mrlje čistite čim nastanu. Ako umak, juha ili masnoća ostanu u mikrovalnoj nekoliko dana, toplina će ih dodatno 'zapeći' i bit će ih teže ukloniti. Kada se prskanje primijeti odmah, često je dovoljno samo uzeti papirnati ručnik, vlažnu krpu ili krpu od mikrovlakana i obrisati unutrašnjost prije nego što se ostaci osuše.

Jedan od najpopularnijih načina čišćenja mikrovalne je uz pomoć octa. U zdjelicu prikladnu za mikrovalnu ulijte pola šalice vode i pola šalice bijelog octa, a zatim je zagrijavajte na najjačoj temperaturi dok smjesa ne zavrije i dok se prozor mikrovalne ne zamagli. Nakon toga ostavite vrata zatvorena još nekoliko minuta kako bi para omekšala prljavštinu, a zatim unutrašnjost obrišite vlažnom spužvom ili krpom.

Ako vam ne odgovara miris octa, sličan učinak možete postići limunom. Iscijedite sok jednog limuna u zdjelicu s otprilike pola šalice vode, a možete dodati i polovice limuna koje su ostale nakon cijeđenja. Smjesu zagrijavajte nekoliko minuta, ostavite da para djeluje, a zatim jednostavno prebrišite unutrašnjost; mikrovalna će pritom mirisati svježije i ugodnije.

Soda bikarbona još je jedan koristan saveznik kod čišćenja tvrdokornih ostataka. U zdjelu tople vode dodajte nekoliko žlica sode bikarbone, promiješajte dok se ne otopi i stavite u mikrovalnu na tri do pet minuta, odnosno dok se ne stvori dovoljno pare. Nakon što odstoji u zatvorenoj mikrovalnoj, prljavština bi se trebala lakše ukloniti običnom krpom. Sodu bikarbonu možete koristiti i izravno na mrljama. Najprije izvadite stakleni tanjur iz mikrovalne, a zatim po zaprljanim mjestima pospite malo sode i istrljajte ih vlažnom krpom ili spužvom. Ova metoda posebno je korisna kada se na dnu mikrovalne nalaze zapečeni tragovi hrane ili masnoće.

Ne treba zaboraviti ni stakleni tanjur, koji često pokupi najviše ostataka. Njega je najbolje izvaditi i oprati u sudoperu toplom vodom i deterdžentom za posuđe, baš kao običan tanjur. Prije vraćanja u mikrovalnu treba ga dobro osušiti, a pritom se može prebrisati i prostor ispod njega.

Za ubuduće, najlakši način da mikrovalna ostane čista jest pokrivanje hrane tijekom zagrijavanja. Poklopac za mikrovalnu, tanjur ili papir prikladan za tu namjenu mogu spriječiti prskanje umaka, juha i masnoće po stijenkama. Tako će čišćenje trajati puno kraće, a mikrovalna će dulje ostati uredna i bez neugodnih mirisa.