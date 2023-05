'Moja zaručnica želi da djecu odgajamo kao vegetarijance, a ja mislim da sami trebaju odlučiti'

Nedavno se jedan korisnik požalio na Redditu kako njegova zaručnica želi da djecu koju planiraju imati odgajaju kao vegetarijance. Na subredditu “TrueOffMyChest” rekao je da njih dvoje još nemaju djecu, ali ubrzo planiraju vjenčanje i razgovaraju o djeci, a objasnio je u kako, za razliku od njega, njegova buduća supruga vjeruje da je jedenje mesa pogrešno jer uzrokuje nepotrebnu patnju životinjama,l

"Ne želim da mi netko djecu uči da su oni koji jedu meso pristaše mučenja životinja", napisao je. “A ona kaže da je jedenje mesa jednako loše kao i ropstvo”. Pokušao joj je, kaže, reći da su ljudi oduvijek jeli meso, te da su evoluirali da probavljaju proteine i da meso u umjerenim količinama, nije nezdravo za ljudski organizam, no ona se s tim ne slaže.

“Osim toga, ona je kršćanka, a ja nisam”, rekao je, no uvijek prije su se slagali da će im djeca sama moći odlučiti u što će vjerovati, te da ih neće na ništa prisiljavati, uključujući na religiju ili ateizam. Ipak, rasprava o vegetarijanstvu otišla je predaleko i on nije siguran da to njegova veza može preživjeti.

“Ako se ne možete složiti oko vrijednosti s kojima namjeravate odgajati svoju djecu, nemojte imati djecu skupa”, napisala je jedna korisnica u komentarima, no mnogi su stali na njenu stranu; rekavši kako on mora razumjeti da mnoga djeca odrastaju kao vegetarijanci i savršeno su zdrava. “Ako cijenite živote životinja na sličnoj razini kao ljudi, njezino je mišljenje savršeno racionalno”, napisao je jedan korisnik.

Prema zdravstvenim stručnjacima, mnogi parovi odlučuju odgajati svoju djecu kao vegetarijance iz više razloga, npr. zbog vjerskih obveza ili zbog zdravlja.Dobro uravnotežena prehrana s odabirom različitih skupina namirnica može biti zdrava za sve faze fetusa, dojenčadi, djece i adolescenata", stoji na web stranici Nacionalnog instituta za zdravlje.

