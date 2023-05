Prema stručnjacima, ovo je pet stvari koje nikada ne biste trebali držati ispod kreveta

Ispod kreveta bi moglo biti vaše omiljeno mjesto da stavite sve za što ne možete pronaći mjesta, ali možda biste trebali dvaput razmisliti o tome što uopće tamo spremate. Određeni predmeti mogu na kraju utjecati na kvalitetu zraka i čistoću vaše sobe, dok bi se drugi mogli jednostavno uništiti. "Vaše stvari mogu oštetiti prašina, vlaga, insekti ili glodavci", kaže Artem Kropovinsky, dizajner interijera i osnivač Arsighta. "Oni također mogu izgubiti svoju vrijednost, kvalitetu ili relevantnost tijekom vremena." Nastavite čitati kako biste saznali više o predmetima za koje stručnjaci za dom kažu da se nikada ne smiju spremati ispod kreveta, piše Best Life.

Prtljaga: Uobičajeni predmet koji mnogi ljudi drže ispod kreveta, a koji bi trenutno mogao biti i ispod vašeg, jest prtljaga. Ispostavilo se da bi taj kofer ispod kreveta mogao biti razlog zašto je vaša soba tako prašnjava. "Prtljaga može skupljati prašinu, prljavštinu i alergene, što može negativno utjecati na kvalitetu zraka u spavaćoj sobi i pogoršati alergije ili simptome astme", objašnjava Kropovinsky. "Držanje prtljage ispod kreveta može otežati čišćenje i usisavanje prostora, što dovodi do nakupljanja prašine i alergena." Umjesto da kovčege i platnene torbe trpate ispod kreveta, pokušajte te stvari držati u namjenskom prostoru za pohranu - poput ormara, tavana ili podruma - gdje je manje vjerojatno da će utjecati na čistoću i kvalitetu zraka u vašoj spavaćoj sobi.

Važni papiri: Primamljivo je sakriti papire i dokumente poput putovnica ili rodnih listova ispod kreveta, ali možda biste trebali razmisliti o toj odluci. "Može dovesti do toga da se zaprljaju, oštete ili im je teško pristupiti u hitnim slučajevima", kaže Olivia Parks, glavna organizatorica i vlasnica tvrtke Professional Organizer New Orleans. Papiri također mogu postati zapaljivi, zadržavati plijesan ili im se stanje može pogoršati kada ih pohranite ispod kreveta. Važne dokumente trebali biste držati u plastičnim spremnicima u prostoru koji neće zadržavati vlagu, savjetuje Leslie Kilgour, osobni organizator i osnivač Get It Straighta. Još bolje, pohranite ih u "siguran, vatrootporan sef ili spremnik kako bi bili zaštićeni i laki za pristup kada je to potrebno", predlaže Parks. Ista logika vrijedi i za knjige i časopise.

Cipele: Ako svoje cipele spremite ispod kreveta, one mogu postati prašnjave, prljave ili oštećene. "Nakupljanje prljavštine i prašine može uzrokovati promjenu boje cipela...pa čak i propadanje materijala", kaže Kilgour. Također se mogu oštetiti ispod vašeg kreveta jer "ograničeni prostor i potencijalna pretrpanost mogu zgnječiti cipele", objašnjava Parks. Kropovinsky predlaže da svoje cipele držite u policama za cipele, kutijama, u ormaru, na ulazu ili u organizatoru za cipele. Ali ako zaista nemate drugog mjesta za svoje cipele osim ispod kreveta, Brandie Larsen i Ryan Eiesland iz HomeSorta kažu da ih barem spremite u organizator za cipele ispod kreveta kako biste ih održali u vrhunskom stanju.

Elektronika: Možda ćete doći u iskušenje da svoje staro računalo sakrijete ispod kreveta, misleći da će tamo biti sigurni. No pokazalo se da to ne samo da može uništiti uređaje, već oni također mogu postati opasnost od požara. "Nije preporučljivo držati elektroničke uređaje i baterije ispod kreveta", naglašava Kropovinsky. "Na ove predmete mogu negativno utjecati promjene temperature, prašina i vlaga, što može dovesti do oštećenja ili smanjene učinkovitosti. Štoviše, pohranjivanje elektronike u blizini kreveta može predstavljati opasnost od požara ako dođe do kvara." Umjesto toga, htjet ćete držati sve elektroničke uređaje ili uređaje na baterije na "umjerenom, suhom mjestu daleko od izravne sunčeve svjetlosti i vlage, kao što je namjenski prostor za pohranu ili ladica", kaže Kropovinsky.

Stvari koje zapravo ne pristaju tamo: Prostor ispod vašeg kreveta mogao bi postati prostor za stvari koje ne koristite često ili jednostavno nemate gdje drugdje spremiti. I dok se ovo trenutno može činiti zgodnim, s vremenom može stvoriti problem, pogotovo ako predmeti zapravo ne odgovaraju (poput one kartonske kutije koju ste morali zgnječiti da uđe ispod). "Vaš krevet je središnja točka vaše spavaće sobe", kaže Kropovinsky. "To što predmeti vire ispod vašeg kreveta može pokvariti ovaj učinak i učiniti da vaš krevet izgleda kao da lebdi na hrpi smeća." Također napominje da to može otežati, ako ne i onemogućiti, čišćenje i usisavanje ispod vašeg kreveta, što može dovesti do nakupljanja prašine i loše kvalitete zraka.

