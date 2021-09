'Moj se suprug pali na kožnu žensku odjeću, a smeta mi samo što ju uzima od drugih'

Suprug i ja smo u braku deset godina i uvijek sam mislila da imamo super vezu i odličan, 'zdrav' seksualni život, napisala je anonimna žena u pismu seks savjetnice, terapeutkinje i The Sun kolumnistice Deidre.

Uvijek je, kaže, znala da mu se sviđa kad odjene nešto kožno, no nije, kaže, mislila da je ta njegova želj seksualne prirode.

- Prije nekoliko mjeseci k nama je na par dana došla moja 23-godišnja sestrična i u par navrata su joj nestale kožne čizme - priča žena. Uvijek bi ih, kaže, na kraju našla ali nikada tamo gdje je mislila da ih je ostavila..

Jednom su joj, dodaje, čak i ravne kožne balerinke bile vlažne, pa je pretpostavila da je u njima stala u lokvu.

.- Nekoliko dana nakon što je otišla obukla sam svoju omiljenu kožnu jaknu i primijetila da je jedan rukav malo izgreban, a kad je to u razgovoru spomenula svom suprugu, on joj je priznao da mu je koža odjeća važnija nego što je mislila.

Jednom je podigla svoje baletne stanove i otkrila da imaju nešto mokro na sebi.

- Zatim mi je, na moj užas, rekao da bi se noću, dok sam ja spavala, ušunjao u gostinjsku sobu i samozadovoljavao se dodirujući jakne i cipele moje rođakinje - ispričala je.

- Nemam problema s fetišima ali to što on bez pitanja uzima tuđe stvari i to mi smeta - dodaje.

- Ponašanje vašeg supruga nije prihvatljivo, ali je razumljivo - napisala joj je Deidre i dodala da njegov fetiš vjerojatno korijene ima još u djetinjstvu, a možda ih ni on sam nije svjestan.

Mnogi ljudi s tajnim fetišima, kaže, osjećaju sram, pa mu je vjerojatno bilo neugodno tražiti pristanak - objasnila je i dodala da misli kako 'taj problem mogu skupa prevladati ako im je brak zaista dobar kako je napisala...'.

