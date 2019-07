`Moj dečko jako želi dijete sa mnom, ali ovo ne zna o meni...`

"U vezi sam s predivnim muškarcem koji želi da imamo dijete, no ne zna da radim kao prostituka. On je najbolje što mi se dogodilo u životu, ali moram posložiti svoj život i ostaviti posao koji radim".

Djevojka (24) je terapeutkinji Deidre otkrila kako je svog dečka (43) upoznala prije tri godine i sada su zaručeni. On je prvi muškarac u kojeg se zaljubila, pojašnjava. No njen izbor da bude prostituka predstavlja veliki problem. Dosada je uspijevala to držati tajnom, no njen život je u kaosu.

Tvrdi kako ne uspijeva ostati trudna te idu na testove plodnosti, što njoj nikako ne odgovora zbog njenog života. Smatra da još nije spremna za taj veliki korak u životu. Navela je i kako je imala teško djetinjstvo i majka ju je izbacila na ulicu kada je imala 18 godina.

Kako bi preživjela, počela se baviti prostitucijom. Jedino cimerica, prijateljica s kojom živi otada zna s čime se bavi i kako zarađuje za život. Navela je i kako je osoba koja voli kontrolirati i to često radi svom dečku te se boji da će ga zbog toga izgubiti. On često radi u inozemstvu te zbog toga često putuje. Tada je ona opet u stanu sa svojom prijateljicom.

Deidre joj je savjetovala da pronađe stručnu pomoć kako bi se mogla boriti s boli i nakupljnom ljutnjom koju drži u sebi i izbacuje prema svom dečku. Savjetovala joj je i da radi na sebi, da se školuje i produbi svoje znanje i sposobnosti kako bi mogla tražiti neki normalan posao i početi zarađivati na drugi način.

Podsjetila ju je i da je ona sada odrasla osoba i odgovorna za sebe te je sposobna i donositi odluke o svom životu koji bi trebala usmjeriti drugačije.