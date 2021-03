Mobitel ostavljate na punjaču tijekom noći? Radite više štete nego koristi

Većina ljudi ima naviku staviti mobitel na punjač prije spavanja kako bi odmah ujutro bio spreman za korištenje. Stručnjaci su otkrili da na taj način radite više štete nego koristi i da se izdržljivost uređaja s vremenom značajno smanjuje.



USA Today pitao je tri velika proizvođača mobitela - Apple, Samsung i Huawei - je li ova tvrdnja istinita i svi su se jednoglasno složili da jest. 0

Za bateriju nije dobro da je dulje vrijeme na punjaču, tvrde Apple i Samsung, dok Huawei dodaje da je za mobitel najbolji postotak baterije između 30 i 70 posto. Iz tri tvrtke naglašavaju da je najbolja opcija napuniti mobitel navečer i prije spavanja ga isključiti s punjača.



Otkrili su na koje još stvari treba paziti ako želite sačuvati bateriju:

1. Nemojte čekati da se mobitel isprazni do kraja ili ugasi potpuno da biste ga stavili na punjenje - kada dođe do 10, 20 posto napunite ga.

2. Pazite na kojoj temperaturi čuvate mobitel - bolja opcija je hladnije okruženje jer visoka temperatura može skratiti vijek baterije.

3. Kada je mobitel pun do kraja, odmah ga isključite s punjača.

