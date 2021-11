Mladić (23) oženio 77-godišnjakinju: 'Obožavam je i nakon šest godina braka!'

Gary Hardwick, 23-godišnji Amerikanac našao se u fokusu tabloida kad je prije šest godina, s tek navršenih 17, oženio 71-godišnjakinju. Sada, šest godina kasnije, na svom TikToku ponosno poručuje hejterima da su on i 75-godišnja Almeda još uvijek u sretnom braku; s čim se mnogi supružnici istih godina ne mogu pohvaliti.

Studija kaže da tri četvrtine studenata želi brak, alitek nakon što isprobaju zajednički život

- Jako je teško biti u vezi koju ti obitelj ne podržava, kad ne vole onog koga ti voliš i nisu sretni zbog tebe - podijelio je Gary s TikTok pratiteljima i poručio da se ponekad, na žalost, čovjek treba udaljiti od onih koji ga ne razumiju, čak i kad su to ljudi koji su ti najbliži.

Na kraju dana ti, kaže on, obitelj nije krv, već oni koji te bezuvjetno vole i podržavaju.

- Nemojte dopustiti da netko stane na put vašoj sreći, bez obzira radi li se o obitelji ili prijateljima - rekao je.

Almeda i Gary vjenčali su se 2015., samo dva tjedna nakon što su se upoznali na sprovodu njezina sina Roberta. Gary je tada imao 17 godina i baš je bio prekinuo vezu s jednom 77-godišnjakinjom.

- Prije šest godina sam donio najbolju odluku u svom životu, kad sam ljubavi svog života i svojoj jedinoj pravoj srodnoj duši rekao "Da" - podijelio je u objavi s kojom je supruzi čestitao šestu godišnjicu braka.

- Svakodnevno me činiš najsretnijim čovjekom i tako sam sretan što si kraj mene na ovom životnom putovanju - dodao je.

- Ona je žena mojih snova, a seks nam ne može biti bolji - rekao je za The Sun Hardwick koji je nakon vjenčanja sa svojom suprugom uselio kod jednog od Almedinih unuka.

- Nisam tražila nekog mlađeg, ali se pojavio Gary i odmah sam znala da je on pravi - podijelila je Almeda koja je s prvim mužem u braku provela čak 43 godine. Kad je on umro, ostala je, kaže, sama, a nije ni sanjala da će svoju srodnu dušu tek upoznati i to u 17-godišnjaku.

U Hrvatskoj sve manje sklapanja brakova: "Ljudi sve kasnije dobivaju stabilno zaposlenje, pa nemaju neke temelje za stabilan život"