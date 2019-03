Mislite da su od jabuke? Znate li kojeg su okusa zeleni gumeni bonboni?

Kojeg su okusa zeleni gumeni bomboni u Haribo Starmixu? Bilo je to jedno od pitanja britanske verzije Potjere na koje su ponuđeni odgovori: jabuka, limun i jagoda. Trebalo je to biti jedno od onih pitanja na koje možete odgovoriti iste sekunde, no nakon što je natjecateljica Camille samopouzdano odgovorila "logično" jabuka, voditelj se namrštio.

- A, daj, mora biti zelena jabuka - komentirala je Camille. No bila je u krivu. Točan odgovor je - jagoda! Inače okusi Haribo gumenih bombona su: malina (crveni), naranča (narančasti), jagoda (zeleni), ananas (bijeli) i limun (žuti).

The only thing you need to understand today....



❤️Red Gummy Bears = Raspberry flavour

💛Yellow Gummy Bears = Lemon flavour

🧡Orange Gummy Bears = Orange flavour

💚Green Gummy Bears = STRAWBERRY FLAVOUR!? #TheChase #mindblown pic.twitter.com/aTxkg57FMh — Capital Birmingham (@capitalbrum) March 28, 2019

Lovac Mark Labbett također je "pao" na ovom pitanju odgovorivši jabuka, a čini se kako i većina ljudi diljem svijeta ima isto mišljenje. Barem se tako čini sudeći po reakcijama na društvenim mrežama.

Since when is a green haribo gummy bear strawberry flavoured? #thechase — rach xo (@RachelElizabe15) March 27, 2019

The green gummy bears in @OfficialHARIBO are strawberry????!!!! had no idea! I shall have to buy 3 packets and test this 🤣 #TheChase — Jason Riley 👻🧙🏻‍♂️🧟‍♂️🎮 (@ArkhamRe5ident) March 27, 2019

I need a bag of Haribo to test this now...https://t.co/XKn2pbIXT5



via @GoogleNews — Mark J Daniels (@markinapub) March 28, 2019

