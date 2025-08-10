Mislite da pomažete cvijeću? Ako ne cvijeta, sigurno imate ovu lošu naviku

Ponekad se možemo truditi iz petnih žila, redovito zalijevati, gnojiti i brinuti se o cvijeću, ali ono i dalje odbija procvjetati. Iako se čini da radimo sve kako treba, velika je vjerojatnost da nesvjesno ponavljamo neku pogrešku koja sprječava biljke da dosegnu svoj puni potencijal. Strastveni vrtlari znaju da je potrebno puno truda da bi vanjski prostor izgledao najbolje. To se posebno odnosi na ljetne mjesece, kada se više vremena provodi vani uživajući u suncu. Jedna stvar koja zaista može uništiti izgled vašeg vrta je cvijeće koje ne cvjeta onako dobro kako bi trebalo.

Prema Michaelu, mediteranskom vrtlaru na TikToku, jedna uobičajena pogreška mogla bi biti krivac. U nedavnom videu rekao je da ljudi tu pogrešku rade stalno, a povezano je s načinom na koji uklanjate suhe cvjetove svom cvijeću, piše Daily Express. Uklanjanje suhih cvjetova uključuje uklanjanje mrtvih ili umirućih cvjetova da bi biljka cvjetala veće i jače. Iako zvuči prilično jednostavno, jedna pogreška koju mnogi ljudi čine zapravo bi mogla imati suprotan učinak.

"Uklanjanje mrtvih cvjetova nije isto što i uklanjanje suhih cvjetova i neće potaknuti više cvjetova", objasnio je Michael. Dodao je da kada rukama uklanjate latice, tada ostavljate ovule što je dio koji proizvodi sjeme. Ako želite izbjeći taj problem, vrlo je jednostavno orezati cvjetove i ne trebaju vam čak ni vrtne škare za to.

Prema Michaelu, to je jednostavno te palcem i kažiprstom pažljivo i precizno otkidate sve cvjetove, umjesto da samo čupate latice, pazeći da odjednom otkinete cijelu cvjetnu glavicu. To možete učiniti s bilo kojim cvijetom koji izgleda izblijedjelo ili mrtvo, i to je savršen način da svojoj biljci date poticaj i potaknete rast još više cvjetova.

Koliko često ćete trebati orezati cvjetove ovisit će o vrsti. Prema Kraljevskom hortikulturnom društvu, najbolje je riješiti se svih neurednih cvjetova čim počnu venuti, bez obzira na doba godine. To može značiti svakodnevno za ljetne gredice ili jednom tjedno za druge biljke poput trajnica. Međutim, ako nemate vremena za često orezivanje cvjetova, ne brinite jer kašnjenje od nekoliko dana ili čak tjedan dana neće previše utjecati na vaše cvijeće.