Mikrobiolog pokazao zašto je važno nositi masku i držati fizički razmak: Pogledajte rezultate na različitim udaljenostima

Mikrobiolog Richard Davis objavio je na svom Twitter profilu fotografije eksperimenta koji je proveo kako bi pokazao koliko maske za lice i socijalna distanca smanjuju širenje zaraze. U prvom eksperimentu prikupio je bakterije pjevanjem, pričanjem, kihanjem i kašljanjem, s maskom i bez nje. Pokazao je da se bakterije, dok je nosio masku, nisu gotovo uopće širile, dok je bez maske rezultat zastrašujući, prenosi LADBible.



Razlika u fotografijama je očigledno velika.

What does a mask do? Blocks respiratory droplets coming from your mouth and throat.



Two simple demos:



First, I sneezed, sang, talked & coughed toward an agar culture plate with or without a mask. Bacteria colonies show where droplets landed. A mask blocks virtually all of them. pic.twitter.com/ETUD9DFmgU