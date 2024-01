Mateo Pus osmislio je savršen janjeći ragu s pljukancima i vrganjima

Ponovno ima razloga za posjet istočnom zagrebačkom kvartu Trnovčici. Kad kod okretišta Dubec skrenete prema Trnovčici, negdje u njezinoj dubini, u ulici Josipa Stadlera, naići ćete na restoran Krčma pri dečkima. Poznata lokacija sada ima novi sadržaj koji je otvoren lani u listopadu. Dakle, ne treba odlutati pa pomisliti da se ovdje radi o tradicijskom, jednostavnom ugostiteljstvu, gdje se toče vino i rakija, što krčma inače jest. Ne, jer radi se o restoranu, i to vrlo ugodne atmosfere i pristupa u pripremi hrane koji se zaista i oslanja na tradiciju. S Krčmom pri dečkima upoznali smo se na događaju Vino uz žlicu, uvijek osmišljenom tako da se upozna restoran, a u njemu i odabir domaćih vina, ulja, žestokih pića ili kakvih drugih proizvoda s domaćim predznakom. Mustafa Topčagić i Renata Cisar 19. su put organizirali ovo gastronomsko okupljanje. Ovoga puta dobili smo i malo više, i što se tiče gastronomije, ali i ne samo toga. No krenimo redom. Krčmu pri dečkima potpisuju Tomislav Škof i Mateo Pus, dvojica mladića kojima treba čestitati jer su u prilično zahtjevnom vremenu za ugostiteljstvo po više poznatih stvari o kojima se piše redovito, krenuli u samostalni posao. Pus je inače radio i u Noelu, i restoranima Mano, Pomeri, Bota Šare, zatim i u Kaiseru što smo se i sami prisjetili pozdravivši se. Inače je Mateo Slavonac iz Lipika. Tek mu je 27 godina.

– Uvijek sam želio raditi nešto svoje, imajući uvijek na umu hranu koja bi imala ono što je spremala baka, onakva kakva smo jeli na obiteljskim okupljanjima. Tako ćete i ovdje probati jela koja se rade od tradicionalnih sastojaka, koja jesu tradicionalna, ali će biti prezentirana na moderan način – kazao je Mateo u uvodu večere u zaista ugodnom ambijentu restorana Krčma pri dečkima.Sva se jela koja ćemo te večeri probati inače nalaze na stalnom jelovniku. Taj je uvod obuhvaćao i aperitive u vidu doista izvrsnih proizvoda, koje po dobrome znamo i otprije. Teško je izabrati između viljamovke, šljivovice ili kajsijevače. Ove su rakije doista ‘opasno’ pitke, ukusne i aromatične, bio je to sjajan uvod koji se odvijao uz veliku peku koja je zapravo dominantan objekt u interijeru restorana, a koji, dakako, ima svoju svrhu, kako će vidjeti nešto poslije. U takvom kombiniranom tradicijsko-modernom izričaju vidi mogućnost kreacije u gastronomiji koja se tako ne udaljuje od tradicije, već se drži zapravo poznatih okusa. Tako smo kao hladno predjelo najprije dobili, ali ne previše začinjen. S dobrim tartarom poslužen je Maximo Brut vinarije Kutjevo, što je, poznato je, prvi hrvatski pjenušac napravljen od graševine. I bio je to dobar par nakon kojeg je uslijedilo jelo doista naslonjeno na tradiciju, a to je kremasta palenta s vrhnjem i špekom. Kombinacija okusa, dakle, mnoge će vratiti u mlade dane, ali tekstura daje taj odmak prema modernome.

U to bi spadala i graševina Vinkomir 2022., također vinarije Kutjevo, koja se doista znatno razlikuje od poznatih kutjevačkih graševina, a s ovim se jelom doista odlično slagala. Digresija, ova najstarija srednjoeuropska vinarija na položaju Vinkomir otvara i svoj restoran. Za tih prvih slijedova dobili smo i jedan bonus a to je bio robotski konobar Keenon Dinerbot T8 koji distribuira zagrebačka tvrtka Unitrg. Interesantno je iskustvo bilo uživo vidjeti umjetnu inteligenciju na djelu kako sigurno, bez šuma i s velikim osmijehom na svojem ekranu dolazi do stola, zaustavi se, zakrene i čeka da gosti skinu tanjure s njegovih ‘polica’ na koje stane 5 kg hrane. Kako smo čuli na večeri, pokretne prepreke izbjegava točnošću od jedne milisekunde, kreće se brže od žive osobe, strojno učenje stalno ga nadograđuje, pa se svaki put kreće spretnije, ali i zna više o restoranu kao i o gostima. Konobar opremljen kamerama, laserima i senzorima kojima upravlja njegov softver više nije dio budućnosti, nego sadašnjosti, a samo je na odluci ugostitelja da procijene hoće li on u restoranima dati to neko novo iskustvo. Robot ipak radi 24 sata!

– Krumpir ćete u našoj tradicijskoj kuhinji naći pripremljen na cijeli niz načina, od pola pa do pekarskog ili kuhanog. Tako je Mateo Pus tu namirnicu ispoštovao, opet sve okusi koje znamo, a koji su ovdje objedinjeni. Ovdje je ponuđen Dvoršakov rizling 2023. koji je bio zaista dobar, bez obzira na to što je još jako mlad. Inače ćete graševinu ovog vinara iz Sv. Križa pokraj Tuheljskih toplica pronaći u Krčmi pri dečkima i kao jedno od vina kuće. Rekli bismo ipak kako je pobjednik večeri bio janjeći ragu s pljukancima i vrganjima gdje se Pus očito malo zaokrenuo prema zapadu i jugozapadu, kombinirajući istarsku tjesteninu s plodovima kontinenta. No jelo je doista dobro ispalo, sadržajno je i ukusno, a velika je sreća bila što je s njime poslužena i frankovkaVino je odležavano godinu dana u hrastovim bačvama, slojevito je i dobro strukturirano te se doima kao da dolazi s drukčijeg terroira od onog istočne Slavonije. Opća je ocjena bila kako su najbolji pairing činili palenta i graševina Vinkomir, ali mi smo ipak bili skloniji iločkoj frankovki i raguu.

Iz vinarije Trs na stol je stiglo i hladno prešano ulje od sjemenki grožđa koje je vrlo cijenjeno zbog niza svojih osobina. Kao i zbog činjenice da je za jedan decilitar potrebno kilogram grožđa. Kao glavno jelo ponuđena je odležana svinjska potrbušina s medom, pečena ispod peke s malo krumpira i povrća kao prilogom. Mateo Pus smatra da je to signature dish restorana, predstavio ga je i na Hrvatskoj televiziji kao novogodišnju preporuku. Njegova varijanta potrbušice, odnosno carskog mesa, parirala je Opus Bridge plavcu malom 2018. vinarije Opus iz Komarne. Nakon kraće borbe prevladao je plavac koji je interesantan jer je iz berbe godišta kada je počela gradnja Pelješkog mosta, a pušten je na tržište 2022. kada je most završen. A vinograd se nalazi odmah pokraj sad već slavnog mosta. Za kraj smo dobili još jedno malo iznenađenje u obliku kolača od mrkve s kremom od timijana i kandiranim orasima. Zaista fin, ali i lagan kolač poslužen je s muškat ružom 2022. vinarije Matić iz Baškota kod Višnjana, iako bi i više vina koja smo probali te večeri lako išla s desertom. Krčma pri dečkima ugodan je restoran s jelima koja bismo prije očekivali u nekom od razvikanijih restorana. Tako svaki gost koji dođe jesti ovamo može računati na faktor iznenađenja. A iznenađenje je za nas te večeri bilo pozitivno, čemu je pridonijelo i nekoliko vina i destilata koje smo probali.