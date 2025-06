Majka tvrdi: 'Moj trogodišnjak se sjeća svog života iz 19. stoljeća – zna detalje koji su nas ostavili bez teksta'

Majka iz Škotske podijelila je jezivo iskustvo koje ju je uvjerilo da njezin sin možda pamti svoj prijašnji život – točnije, onaj iz 19. stoljeća. Laighanne McLaughlin prisjetila se dana kada je došla po tada trogodišnjeg sina iz vrtića. Njegova odgajateljica zatražila ju je za kratak, ali privatan razgovor – i ono što joj je rekla potpuno ju je zbunilo.

Na TikToku je ispričala kako je djelatnica pitala zna li tko je "John Wilson", jer je njezin sin to ime toga dana više puta spomenuo dok se igrao vani. "Rekla mi je da se igrao i odjednom počeo govoriti o Johnu Wilsonu. Samouvjereno, kao da ga poznaje. Ja sam je zbunjeno pogledala i rekla da to ime ne znači ništa ni meni ni našem obiteljskom krugu”.

Ali ono što je uslijedilo bilo je, kaže, potpuno nadrealno. Odgajateljica je zatim objasnila da je dječak tvrdio kako mu je John Wilson bio prijatelj, "čovjek s američkom zastavom na planini". U nevjerici, zajedno su odlučile pretražiti ime na Googleu – i ostale šokirane. “Moj sin tada nije koristio internet, jedva je znao slova. A ono što smo pronašli bilo je zapanjujuće”, rekla je Laighanne.

Na ekranu se pojavila crno-bijela fotografija čovjeka imenom kapetan John Wilson – pripadnika čete C, 8. pješačke pukovnije Kentucky (Unija), vojnika iz Američkog građanskog rata. Prema povijesnim zapisima, bio je prvi vojnik Unije koji je postavio zastavu svoje postrojbe na planinu Lookout tijekom poznate bitke 1863. godine.

Laighanne je podijelila fotografije Wilsona i njegove pukovnije, uz komentar: "Nijedno trogodišnje dijete ne može znati takve detalje – ni o imenu, ni o zastavi, ni o planini”. Priča postaje još bizarnija kada je otkrila da je John Wilson živio samo šest kilometara od Irvinea u Kentuckyju, dok njihova obitelj živi – u Irvineu u Škotskoj.

"To me i dan-danas proganja. Bilo je to prije 11 godina, ali još uvijek ne nalazim logično objašnjenje. Je li moj sin doista tamo bio, u nekom drugom životu?" – zaključila je Laighanne.

Laighannein video izazvao je lavinu komentara drugih roditelja s gotovo nevjerojatno sličnim pričama. “Izgubila sam brata kad sam bila trudna osam mjeseci. Moja kći, s tri godine, pokazala je njegovu školsku fotografiju i rekla: ‘To sam ja kad sam bio tvoj brat’. Nikada ga nije upoznala. Imala je istu rupicu na obrazu, govorila kao on”.

“Moj sin je s četiri godine rekao da se zove Peter i da je poginuo u balonu na vrući zrak – kad mu je bilo 57”, prisjeća se jedan tata. “Trogodišnjak mi stalno priča o smeđem psu Jacku iz 1965. godine. Kaže da mu nedostaje”, dodaje drugi.

“Moj sin je opisivao život u Francuskoj, spomenuo rijeku, dvorac i utapanje svoga oca. Nikada nismo bili u Francuskoj, nitko koga znamo nije”, dodaje još jedan.

Jesu li to samo dječje maštarije, slučajnosti – ili nešto više? Sve više roditelja tvrdi da njihova djeca govore stvari koje ne bi mogla znati… osim ako ih nisu doživjela – u nekom drugom životu.