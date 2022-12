Majka oduševila popisom božićnih poklona koja nijedna žena ne želi dobiti: Slažete li se?

U posebnim prilikama, kao što su Božić, rođendani ili godišnjice, može biti teško pronaći savršen poklon za svog partnera. No, ako je vaša voljena osoba žena, možda je dobra ideja znati što one ne žele.

Za to je zaslužna korisnica Instagrama, Alexandra Cunningham, koja je podijelila svoje mišljenje o poklonima koje većina žena vjerojatno neće htjeti dobiti, kako prenosi Mirror.

U viralnoj objavi na svom profilu, Alexandra je podijelila nekoliko predmeta koje po njezinom mišljenju "nijedna žena zapravo ne želi za Božić".

Što majke najviše žele dobiti za poklon? Možda ćete se iznenaditi:

"Osim ako se to ne traži, ne, hvala! ⁣Pošaljite i podijelite svim lijenim partnerima koji kupuju ovakve poklone!", objasnila je u objavi.

Popis neželjenih poklona počinje personaliziranim dekama, onima na kojima su fotografije para i obitelji i prijatelja. Zatim predlaže da izbjegavaju kupnju "poklon paketa za kupanje koji izazivaju infekciju", koji sadrže mirisne pjenušave kupke, losione za tijelo i gelove za tuširanje, plus šarenu spužvu.

Također je otkrila da su sprejevi za tijelo veliki ne kao i svaki oblik nakita u obliku srca.

Objava je podijelila njezine pratitelje, a neki su je pohvalili što je progovorila i rekli da je to sve istina, no drugi su priznali da su zahvalni za svaki poklon koji im se da.

"Rekla sam svom mužu ako mi je da nakit u obliku srca da je to znak da me uopće ne poznaje i da bismo trebali prekinuti", rekla je jedna korisnica, dok se druga nadovezala: "Moja svekrva uvijek mi daje one pakete za kupanje. U lavandi."

Dok je netko drugi rekao: "Žao mi je, ali ja bih cijenio sve što mi je netko dao." "Volim sve te stvari", priznala je jedna žena.

