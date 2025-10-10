Liječnici hitne pomoći upozoravaju: Jedna svakodnevna navika u automobilu može biti kobna za vas

Liječnici hitne pomoći svakodnevno svjedoče kako se obične, naizgled bezopasne radnje u trenu mogu pretvoriti u situacije opasne po život. Prema podacima američkih Centara za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), u SAD-u se svake godine zabilježi više od 155 milijuna posjeta hitnoj pomoći. Najčešći razlozi su respiratorne tegobe, bolovi u trbuhu, problemi s mentalnim zdravljem te komplikacije povezane s trudnoćom i porodom, prenosi Parade.

No, najčešći razlog posjeta hitnoj pomoći nisu bolesti — već ozljede. I dok mnogi smatraju da su oprezni – vežu pojas, ne stoje na vrhu ljestava i drže se ograde na stepenicama – nesreće se često dogode upravo kada se osjećamo najsigurnije. Upravo tada popušta pažnja, a rutinske radnje mogu završiti ozbiljno. Postoji jedna uobičajena navika koja liječnike hitne pomoći posebno zabrinjava — jer može završiti teškim, pa čak i po život opasnim ozljedama.

Ako ste ikada tijekom vožnje podigli noge na armaturnu ploču da se “udobnije zavalite”, vrijeme je da s tim prestanete. Liječnici upozoravaju da je upravo ta navika iznimno rizična. “Puno vozim autocestama Los Angelesa i naježim se svaki put kad vidim suvozača s nogama na armaturnoj ploči”, kaže dr. Solomon Behar, specijalist hitne pedijatrijske medicine iz Kalifornije.

Objašnjava kako u slučaju sudara sila zračnog jastuka i zamah tijela prema naprijed mogu dovesti do lomova kostiju, iščašenja i teških ozljeda zdjelice, koljena ili kukova. Slično upozorenje daje i dr. Jacob Snow, pedijatrijski liječnik hitne pomoći iz Las Vegasa: “Uvijek postoji rizik od nesreće, a vožnja s nogama na armaturnoj ploči taj rizik čini mnogo većim. Ako se automobil naglo zaustavi ili sudari, vaše noge mogu pretrpjeti prijelome, a u najgorem slučaju zračni jastuk ih može doslovno odbaciti prema licu”.

Foto: shutterstock

Takve ozljede mogu ostaviti trajna oštećenja, osobito ako dođe do loma kuka. “Kod djece to može utjecati na ploču rasta, što kasnije dovodi do ranog artritisa i potrebe za ugradnjom umjetnog kuka u mladosti”, upozorava dr. Snow.

Stručnjaci savjetuju da suvozači i putnici uvijek sjede s nogama na podu, a da koljena imaju lagano savijena. “Taj položaj omogućuje da sigurnosni pojas i zračni jastuci djeluju kako treba – ravnomjerno raspoređujući sile u slučaju sudara”, objašnjava dr. Behar. Također, izbjegavajte prekrižene noge, pretjerano spušteno sjedalo ili ležanje na boku. “Ti položaji mijenjaju način na koji se tijelo kreće tijekom sudara i mogu povećati rizik od ozljeda kralježnice, zdjelice ili glave”, dodaje on.

Dr. Snow podsjeća kako djeca uvijek moraju biti u odgovarajućoj autosjedalici ili boosteru, ovisno o dobi i težini. “Nakon što prerastu booster, trebaju ostati na stražnjem sjedalu barem do 13. godine”, kaže. Bez obzira na dob, svaki putnik mora biti pravilno vezan – jer sigurnosni pojas spašava živote.

Iako se vožnja automobila čini rutinskom i sigurnom, sitne navike mogu napraviti veliku razliku između bezazlene vožnje i posjeta hitnoj pomoći. Zato — maknite noge s armaturne ploče, zavežite pojas i pogled fokusirajte na cestu. Sigurnost uvijek ide ispred udobnosti.