Nutricionistica otkrila koju hranu izbjegava: Jedan izbor mogao bi vas iznenaditi

Mnogi se trude jesti zdravo i donose odluke za koje misle da će poboljšati njihovo zdravlje. Ljudi često biraju proizvode koji se reklamiraju kao "zdravi" ili "prirodni". Međutim, mnogi od tih proizvoda sadrže skrivene aditive, konzervanse i druge štetne sastojke koji mogu ugroziti naše zdravlje. Jedna od vodećih britanskih stručnjakinja za prehranu otkrila je iznenađujući popis "zdrave" hrane za koju je upozorila ljude da je nikada ne bi trebali jesti, piše Daily Mail.

Dr. Federica Amati objasnila je da ljudi konzumiraju "skrivenu" ultra-prerađenu hranu (UPF). Od pločica od žitarica do integralnog kruha, dr. Amati je rekla da su ljudi zavedeni proizvodima koji izgledaju izuzetno zdravo, ali možda to nisu. Upozorila je da ljudi moraju naučiti uočiti hranu koja se reklamira kao zdrava, ali je zapravo puna aditiva. Umjesto da izbjegavate sve UPF-ove, nutricionistica je rekla da pripazite na proizvode s visokim udjelom šećera, soli i zasićenih masti i niskim udjelom vlakana, kao i na one koji sadrže dugačak popis industrijskih aditiva kao što su emulgatori, zaslađivači i sredstva za povećanje volumena.

Nije problem samo u tome što su ultra-prerađene namirnice loše, već u tome što one zamjenjuju nutritivno bogatiju hranu u našoj prehrani. "Što ih više jedemo, to manje jedemo stvari koje podržavaju zdravlje, odnosno cjelovitu biljnu hranu", rekla je dr. Amati. Ultra-prerađena hrana ima visok udio masnoće, šećera i soli, nizak udio proteina i vlakana te sadrži umjetna bojila, sladila i konzervanse. Pojam pokriva hranu koja sadrži sastojke koje osoba ne bi dodala kad kuha kod kuće, poput kemikalija, boja i konzervansa.

Visoki unos ultra-prerađene hrane povezan je s povećanim rizikom od 32 zdravstvena problema, uključujući rak, dijabetes tipa 2 i poremećaje mentalnog zdravlja. Popis namirnica dr. Amati otkrio je da možda konzumirate više proizvoda povezanih s rizikom od raka nego što mislite, a proizvodi poput žitarica za doručak su među najgorima. Također, kruh koji se prodaje kao "zdrava" alternativa često ima malo vlakana i sadrži aditive da bi ostao mekan i svjež. Umjesto toga, preporučila je da tražite kruh s više od 6 grama vlakana na 100 grama i izbjegavate sve što ima više od 5 grama šećera na 100 grama proizvoda.

Kruh od raži, lanenog sjemena, pira i heljde bogat je vlaknima i sadrži niz cjelovitih žitarica, mikronutrijenata i dobrih masnoća koje podržavaju zdravlje. Nisu samo doručci prepuni ultra-prerađenih namirnica. Grickalice koje se reklamiraju kao "nutritivne" također su često one koje treba izbjegavati, rekla je dr. Amati. "Čips od leće i humusa čisti su UPF-ovi. Prave se od raznih industrijskih sastojaka", objasnila je. Umjesto toga, predložila je grickalice bogate vlaknima kao što su lagano posoljenih kokica ili pečenog slanutka.

Također, mnoge se müsli pločice i proteinske "fitness" pločice reklamiraju se kao zdrava poslastica, ali su pune šećera, umjetnih aditiva i emulgatora. S druge strane, nutricionistica je objasnila da su orašasti plodovi "prirodni Ozempic". "Zahvaljujući njihovom sadržaju vlakana i proteina, mogu vam omogućiti da se dulje osjećate sitima, prirodno pridonoseći oslobađanju signala sitosti", objasnila je dr. Amati. Osim što je otkrila popis šokantnih "zdravih" namirnica, dr. Amati je također dala opće savjete za poboljšanje prehrane.

Na svijetu postoji pet 'plavih zona' gdje živi najviše stogodišnjaka: Ovo je njihova prehrana

"Usredotočite se na više cjelovite hrane kao svog primarnog izvora energije. Ako svaki dan na svoj tanjur možete staviti više orašastih plodova i sjemenki, cjelovitih žitarica, mahunarki, zdravih masnoća i svježeg voća, drastično ćete poboljšati svoje zdravlje, čak i ako se s vremena na vrijeme potkrade koja ultra-prerađena namirnica", objasnila je. Jedan od njezinih savjeta je da jedete više vlakana. Smjernice kažu da bi trebalo jesti 30 grama vlakana dnevno. Prehrana bogata vlaknima povezana je s nižim kolesterolom u krvi i rizikom od srčanih bolesti, boljom kontrolom šećera u krvi i zdravljem kostiju te poboljšanim mentalnim zdravljem.

Povećanje unosa vlakana za samo 5 grama dnevno može poboljšati funkciju vašeg imunološkog sustava i smanjiti visoki krvni tlak. Također je savjetovala da smanjite unos životinjskih bjelančevina, jedete zdrav doručak i te imate niz međuobroka poput voća i orašastih plodova. Upozorila je i na tri emulgatora na koja treba pripaziti u UPF-ovima. Karboksimetil celuloza (CMC), koja se nalazi u pekarskim proizvodima, je na vrhu liste.

Studije su pokazale da može poremetiti crijevnu mikrobiotu, smanjiti mikrobnu raznolikost i potaknuti upalu crijeva, potencijalno pridonoseći kroničnim upalnim bolestima i metaboličkom sindromu. Nutricionistica je također pozvala ljude da pripaze na karagenan u mliječnim proizvodima i jelima iz mikrovalne pećnice, te digliceride masnih kiselina koji se povezuju s većim rizikom od raka, osobito raka dojke i prostate.