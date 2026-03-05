Pokazao je kako izgleda njegov prvi stan, a internet ga je uništio komentarima: 'Ovo je hram za djevce'

Kada je korisnik Reddita pod imenom "Shifferbranes" objavio fotografije svog novog doma na popularnom subredditu r/malelivingspace, vjerojatno nije očekivao da će pokrenuti lavinu od preko tri tisuće komentara i zaraditi više od 32.000 glasova. Pod naslovom "Zahvalan što imam svoj prostor", podijelio je svoj osjećaj sreće. "Nikad nisam mislio da ću posjedovati vlastiti dom, pogotovo u današnje vrijeme, ali konačno se dogodilo," napisao je, dodavši kako očekuje kritike zbog svoje kolekcije, ali ga to ne dira jer je sretan. I upravo je ta kolekcija postala središte internetske rasprave.

Fotografije otkrivaju prostor koji je daleko od tipičnog samačkog stana. Prvi kadrovi prikazuju elegantno uređen dnevni boravak s velikim televizorom, vrhunskim zvučnim sustavom i filmskim posterima "Ratova zvijezda" i "Osvetnika". No, sljedeće slike otkrivaju pravo srce doma: sobe pretvorene u pravi muzej pop-kulture. Police od poda do stropa ispunjene su stotinama akcijskih figura, impresivnom flotom LEGO letjelica iz "Ratova zvijezda", zidovima prekrivenim profesionalno ocijenjenim stripovima te kutkom s kolekcijom retro računala i igraćih konzola.

Iako je autor bio spreman na kritike, vjerojatno nije očekivao da će glavni prigovor biti usmjeren na njegovu izjavu o financijskim poteškoćama. "Nikad nisi mislio da ćeš imati svoj prostor? Sudeći po ovim kolekcijama, ne čini se da su te financije sprječavale u ostvarenju ovog pothvata," stoji u jednom od najpopularnijih komentara s gotovo tri tisuće glasova. Mnogi su se složili, optužujući ga za "lažno siromaštvo" i ističući da vrijednost njegove kolekcije, uključujući skupocjene Klipsch zvučnike, vjerojatno premašuje polog za stan.

Drugi val kritika usmjerio se na estetiku stana. "Jako volim ovu depresivno sivu boju na doslovno svemu što nije igračka," ironično je primijetio jedan komentator. Drugi su prostor opisali kao "sterilan", "bez duše" i nalik na "unutarnjost trgovine". Sam autor je u svojoj objavi priznao da prostoru nedostaju "biljke i boja", što se poklapa s trenutnim trendovima u dizajnu interijera koji se odmiču od minimalističke sive prema toplijim i osobnijim prostorima.

Naravno, komentari poput "ovo je hram za 40-godišnjeg djevca" i "siguran sam da nijedna žena nikada nije kročila u ovo mjesto" bili su česti, ismijavajući ideju da bi odrasli muškarac svoj životni prostor posvetio igračkama i stripovima.

No, s druge strane, tisuće korisnika stale su u obranu vlasnika. Mnogi su izrazili divljenje prema strasti i predanosti uloženoj u kolekciju. "Volim kad ljudi imaju svoj đir i rade ono što misle da je kul," napisao je jedan korisnik. Drugi je dodao: "Ne bi se trebao brinuti oko zlih jezika sve dok te tvoja kolekcija čini sretnim." Mnogi su pohvalili besprijekornu organizaciju, navodeći kako je uspio pretvoriti potencijalni kaos u elegantno izložen postav. Posebnu pažnju privukli su i rijetki kolekcionarski predmeti, poput originalnog Alienware računala, što je izazvalo nostalgiju kod starijih gejmera.