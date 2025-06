Letio svijetom lažno se predstavljajući kao stjuard: Sada mu prijeti 30 godina zatvora

U priči koju su mnogi usporedili s filmom Catch Me If You Can iz 2002., muškarac s Floride osuđen je zbog prijevare kojom si je osigurao više od 100 besplatnih letova. Tiron Alexander (35) sada se suočava s mogućih 30 godina zatvora nakon što je 5. lipnja proglašen krivim za prijevaru i nezakoniti ulazak u osiguranu zonu zračne luke, otkriva LAD Bible.

U razdoblju od 2018. do 2024., Alexander se šest godina lažno predstavljao kao član kabinskog osoblja, koristeći se internim sustavima za karte namijenjenim pilotima i stjuardima, poznatim kao 'non-revenue travel', kako bi besplatno letio više od 120 puta. Prema riječima tužiteljskog tima koji čine Michael C. Shepherd, Zachary A. Keller i Andres E. Chinchilla, Alexander je lažno tvrdio da radi za najmanje sedam različitih zrakoplovnih kompanija, uključujući United, Southwest, Delta, Spirit i American Airlines.

Posebno se ističe slučaj u kojem je samo kod jedne zrakoplovne kompanije rezervirao 34 leta koristeći 30 različitih brojeva znački zaposlenika i datuma zaposlenja, čime je neovlašteno dolazio do karata i prolazio kroz osigurane zone zračnih luka. Njegove prijevare su godinama ostale nezamijećene, sve dok ih nije otkrila Američka uprava za sigurnost prometa (TSA). U listopadu prošle godine podignuta je optužnica, a četiri mjeseca kasnije uhićen je u Kaliforniji.

Prošlog tjedna, porota saveznog suda u Floridi proglasila ga je krivim. Izricanje kazne zakazano je za 25. kolovoza. Za ovu prijevaru prijeti mu do 20 godina zatvora, a za ilegalan ulazak u sigurnosnu zonu dodatnih 10 godina. 'Dokazi su također pokazali da se Alexander predstavljao kao stjuard u još tri druge zrakoplovne tvrtke', izjavio je tužiteljski tim 17. lipnja. 'Na kraju je rezervirao više od 120 besplatnih letova lažno se predstavljajući kao član kabinskog osoblja.' Iz TSA su dodali: 'Iako je Alexander došao do ukrcajnih propusnica prijevarom, prošao je sve sigurnosne procedure TSA-e, uključujući provjeru identiteta i fizički pregled, i nije predstavljao prijetnju drugim putnicima.'

Ovaj neobičan slučaj mnogi su brzo usporedili s filmom Catch Me If You Can, u kojem Leonardo DiCaprio glumi Franka Abagnalea Juniora, koji je, prema vlastitoj autobiografiji iz 1980., putovao više od dva milijuna milja lažno se predstavljajući kao pilot Pan Ama, iako se danas osporava točnost tih tvrdnji.