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Zaboravite na sodu bikarbonu i naporno ribanje: Jedna stvar koju već imate kod kuće čisti staklo pećnice do savršenstva

Shuttershock
VL
Autor
Ana Hajduk
10.06.2026.
u 12:30

Čišćenje pećnice jedan je od najomraženijih kućanskih poslova, a tvrdokorne mrlje od masnoće na staklenim vratima često se čine kao nemoguća misija. No, internetom se proširio nevjerojatno jednostavan trik koji obećava blistave rezultate uz minimalan trud i trošak.

Mnogi se u borbi protiv masnoće u pećnici oslanjaju na pastu od sode bikarbone, no često ostaju razočarani rezultatima koji zahtijevaju sate namakanja i naporno ribanje. Pritom, miješanje sode s octom može biti kontraproduktivno jer kiselina neutralizira alkalnost sode, ključnu za razgradnju masnoće. Upravo zbog te frustracije, internetom se proširio novi, iznimno djelotvoran trik: čišćenje stakla pećnice pomoću tablete za perilicu posuđa. Logika iza metode je jasna: tablete sadrže koncentrirane deterdžente i blage abrazive, stvorene da uklone najtvrdokornije, zapečene ostatke hrane. Njihova moćna formula savršeno je opremljena za borbu protiv višegodišnjih naslaga na vratima pećnice.

Postupak je iznenađujuće jednostavan i donosi gotovo trenutačne rezultate. Potrebno je koristiti čvrstu, praškastu tabletu, a ne gel kapsulu. Tabletu treba kratko umočiti u toplu vodu, tek toliko da joj se površina aktivira, ali ne i da se počne raspadati. Zatim se, uz obavezno nošenje zaštitnih rukavica, vlažnom tabletom izravno riba staklena površina. Korisnici na društvenim mrežama dijele zapanjujuće fotografije na kojima se vidi kako se godinama nakupljane smeđe naslage tope već nakon nekoliko poteza. Jedna je korisnica pokazala kako je staklo pećnice stare više od deset godina dovela do savršenog sjaja u samo desetak minuta, bez oštećivanja stakla.

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Kako bi metoda bila što učinkovitija, vrijedi zapamtiti nekoliko savjeta. Ključna je ravnoteža s vodom; tableta mora biti dovoljno vlažna da klizi, ali ne i premokra jer će se prebrzo raspasti. Primjena ravnomjernog pritiska također je važna, a najbolji se rezultati postižu kada se tableta položi ravno na staklo i pritišće dlanom. Ako se tableta tijekom ribanja počne mrviti, ostaci se mogu iskoristiti kao moćna pasta za ribanje koju je lako utrljati spužvom. Popularna varijacija ovog trika uključuje rezanje malog utora u spužvu u koji se umetne tableta, što olakšava rukovanje i ubrzava čišćenje. Nakon ribanja, otopljenu masnoću i ostatke paste potrebno je obrisati papirnatim ručnikom i na kraju sve isprati čistom, vlažnom krpom.
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