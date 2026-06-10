Naručili dva sladoleda pa dobili račun koji ih je šokirao: Nisu ni slutili što im je prodavačica potajno dodala

Slatki predah tijekom razgledavanja Vječnoga Grada pretvorio se u gorko iskustvo za američki par. Nicole Ann s Floride i njezin suprug zaustavili su se 3. lipnja u slastičarnici "Don Nino", smještenoj nedaleko od glasovite Piazze Navone. Kako je kasnije opisala na Facebooku, zatražili su dva mala sladoleda u čašici. No, tvrdi da im je djelatnica odmah poslužila veće porcije i bez pitanja počela dodavati razne ukrase. Na sladoledu su se tako našli sicilijanski cannoli, francuski macaronsi i bogati sloj tučenog vrhnja, a par je, ne sluteći ništa, pretpostavio da su dodaci besplatni. Pravi šok uslijedio je na blagajni. "Otišli smo platiti i račun je iznosio 44 eura za dva sladoleda. Zvučalo je kao da je rekla 14 pa nisam ni shvatila sve dok nisam ponovno pogledala račun", požalila se Nicole, nazvavši iskustvo "turističkom zamkom".

Fotografija računa koju je objavila brzo je razotkrila misterij cijene. Dvije "maxi" porcije naplaćene su po 12 eura svaka. Na to su dodana 4 eura za vrhnje, čak 10 eura za dva cannola s pistacijom te 6 eura za dva macaronsa. Cijena se odnosila na sladoled za van, bez ikakve usluge posluživanja za stolom. Kao sol na ranu, Nicole je dodala kako sladoled nije bio ni ukusan. "Bio je najgori od svih koje sam probala u deset dana boravka u Rimu, nisam ga mogla ni dovršiti." Iako je ogorčena, priznala je da snosi dio odgovornosti jer nije pažljivije provjerila cijene te je navela da se ne namjerava žaliti niti tražiti povrat novca, već samo upozoriti druge putnike.

Foto: Facebook/Nicole Ann

Njezina objava postala je viralna, prikupivši više od tisuću komentara i stotine dijeljenja, piše news.com.au. Reakcije su bile podijeljene. Mnogi su izrazili solidarnost s parom, a javili su se i sami Talijani. "Kao Talijan koji živi u Italiji, sramim se", napisao je jedan komentator. Ubrzo se pokazalo kako iskustvo ovog para nije izoliran slučaj. U komentarima su se javili brojni turisti s gotovo identičnim pričama iz poslovnica lanca "Don Nino". Jedna je osoba navela da je kod Fontane di Trevi dva sladoleda platila 32 eura, dok je druga opisala kako im je osoblje također dodalo ukrase bez pitanja, no uspjeli su se izboriti da im se ti dodaci skinu s računa.

Jedan je korisnik TikToka tvrdio da mu se cijena za istu narudžbu udvostručila preko noći, na što mu je rečeno da se "cijene mijenjaju svakodnevno". Lanac slastičarnica, koji se promovira "autentičnim okusom kvalitete", odbio je komentirati slučaj, a nedugo nakon što je priča postala viralna, njihovi profili na Instagramu i Facebooku su deaktivirani.

Cijeli slučaj ponovno je potaknuo raspravu o cijenama i transparentnosti u turističkim središtima. Nicole je tvrdila kako cjenik "nije vidjela nigdje", no novinari Guardiana koji su posjetili istu slastičarnicu izvijestili su da je cjenik bio jasno vidljiv, s cijenom od 12 eura za tri kuglice. Taj je iznos i dalje znatno viši od uobičajene cijene sladoleda u Rimu. Problem prenapuhanih cijena u popularnim europskim gradovima postao je sve izraženiji nakon pandemije. Dok udruge za zaštitu potrošača traže jasnije istaknute cijene, ugostitelji se pravdaju visokim najmovima i troškovima poslovanja u srcu turističkih zona, a na turistima ostaje da budu dvostruko oprezniji kako im slatki užitak ne bi ostavio gorak okus u ustima.