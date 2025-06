Radio je 26 godina kao stjuard: 'Ovo prvo radimo kada dođe do hitnog slučaja'

Mnogi putnici prilikom ukrcaja na avion razmišljaju o udobnosti, odredištu ili trajanju leta, no rijetko tko razmišlja o sigurnosnoj ulozi kabinskog osoblja. Iako su stjuardese i stjuardi često percipirani kao osobe zadužene za posluživanje putnika, njihova primarna odgovornost je sigurnost svih na letu. Posada je temeljito obučena za hitne situacije, od evakuacija i požara do pružanja prve pomoći i upravljanja u slučaju naglih promjena tlaka.

Dok letite prema svom odmoru iz snova na visini od devet tisuća metara, posljednje što želite doživjeti je bilo kakva hitna situacija. Ipak, takve okolnosti najčešće su izvan naše kontrole. Prema Delu Willdenu, bivšem stjuardu koji je radio za British Airways 26 godina, ozbiljne medicinske hitne situacije u zrakoplovu su rijetke, ali se ipak događaju, piše Daily Express. Tijekom cijele svoje karijere, osobno je doživio samo dvije takve situacije.

Kada dođe do takvog slučaja, tada osoblje mora slijediti niz manje poznatih protokola, od kojih je neke gospodin Willden i otkrio. Objasnio je da u slučaju hitne medicinske situacije osoblje uvijek prvo pita putnike ima li među njima medicinskih stručnjaka. U idealnom slučaju to bi bio liječnik, medicinska sestra ili bolničar, no postoji još jedno iznenađujuće zanimanje koje bi moglo biti pozvano da pomogne.

"Uvijek nam je rečeno da ako se medicinski stručnjak ne javi, ali se javi veterinar i bude spreman pomoći, smijemo to prihvatiti. Morali smo ih tražiti da potpišu obrazac o odricanju od odgovornosti prije nego što bi počeli pomagati, i to bi se obično činilo samo ako je situacija bila toliko ozbiljna da je zahtijevala hitnu pomoć", objasnio je Willden.

Dok se ne bi javio medicinski stručnjak, na kabinskom je osoblju bila odgovornost pružiti svu moguću prvu pomoć. Prema riječima Willdena, medicinska obuka koju prolaze stjuardese i stjuardi znatno je temeljitija nego što većina ljudi misli. "Ako se radilo o srčanom udaru, odmah bismo započeli s oživljavanjem, dok bi drugi član posade prikupio opremu, poput defibrilatora i kisika, a netko drugi bi obavještavao kapetana o situaciji", dodao je.

Osim što je obučen za oživljavanje, Willden je rekao da je također naučio kako poroditi ženu. Svaki zrakoplov imao je i poseban medicinski komplet nazvan M5. Polovica tog kompleta bila je namijenjena upotrebi kabinskog osoblja, dok je druga polovica bila predviđena za medicinske stručnjake, s opremom poput katetera za probleme s mokrenjem ili krvnim ugrušcima.

Kabinsko osoblje također je obučeno za postupanje u predviđenim, ali i u katastrofalnim hitnim situacijama. U prvom slučaju, postoji nešto više vremena za reakciju, primjerice, u slučaju gubitka hidraulike potrebne za slijetanje. U takvoj situaciji, Willden je rekao da bi kapetan putem razglasa uputio "poziv na uzbunu", pri čemu bi zatražio da se viši član kabinske posade odmah javi u pilotsku kabinu.

Tamo bi posadi prenio tzv. "NITS" sažetak situacije, što označava prirodu (nature), namjeru (intention), vrijeme (time) i posebne upute (special instructions). To može uključivati i pripremu za prisilno slijetanje. Willden je otkrio i što se događa u slučaju katastrofalne hitne situacije, poput avionske nesreće.

"Ako preživite ono što se događa, nema vremena za izradu plana. Morate se, na temelju svoje obuke, osloniti na instinkt i pronaći način da putnike izvučete iz aviona. No, prije nego što otvorite bilo koja vrata, najvažniji korak je provjeriti postoji li požar ili neka druga vrsta opasnosti", zaključio je.