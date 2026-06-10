Upozorenje vlasnicima: Ovih pet uobičajenih namirnica nikada ne biste smjeli dati psu
Iako mnogi vlasnici rado dijele ostatke hrane sa svojim psima, važno je zapamtiti da psi ne smiju jesti sve što ljudi konzumiraju. Neke uobičajene namirnice mogu im izazvati ozbiljne probavne probleme, trovanje, pa čak i ekstremnu bol ili trajnu štetu. Poznavanje koje su namirnice sigurne, a koje potencijalno opasne, ključno je za očuvanje zdravlja i dobrobiti vašeg ljubimca.
Budući da psi imaju strast prema jelu i vole jesti stvari koje ne bi smjeli, ključno je pratiti što vaš pas konzumira da biste osigurali da je sve sigurno za njegovo zdravlje. Određena hrana može uzrokovati bolest pasa ili čak dovesti do smrtonosnih ishoda, a vrlo je lako napraviti pogrešku koja rezultira ozbiljnim incidentom. Međutim, uz malo znanja i pozornosti, takve nezgode mogu se izbjeći. Tri veterinara podijelila su koje namirnice psi ne smiju jesti i zašto su one toliko opasne, piše Express.co.uk.
1. Kosti: "Ne dopuštajte svom psu da gricka pečenu piletinu jer proces kuhanja čini kosti krhkijima nego kada su sirove, što ih čini sklonima raspadanju dok ih pas žvače", objasnila je veterinarka dr. Danielle Bernal. Raspadnute kosti mogu uzrokovati gušenje ili, još gore, stvoriti rupe u crijevima vašeg psa. Moguće posljedice mogu uključivati oštećene zube, ozljede usne šupljine, zatvor i, što je najalarmantnije, začepljenje ili puknuće u crijevnom traktu. To također može dovesti do peritonitisa, što je upala koja okružuje želučano tkivo.
2. Sirovo tijesto: Pazite na svoje kvasno tijesto jer kvasac u nepečenom kruhu može uzrokovati životno opasne bolesti ako se proguta. "Tijesto nastavlja rasti u njihovom želucu i može proširiti cijeli trbuh, uzrokujući jaku bol i moguće blokade u crijevnom traktu", upozorila je dr. Bernal. To može dovesti do uvrtanja želuca. Još jedna moguća komplikacija je da fermentacija nepečenog tijesta stvara etanol, što može uzrokovati trovanje alkoholom.
3. Slanina: Možda se ne osjećate sjajno nakon što pojedete tanjur slanine, ali ona je još štetnija za vašeg psa. Ovaj doručak bogat je natrijem i mastima, što može izazvati probavne smetnje ili čak pankreatitis - stanje u kojem gušterača postaje upaljena i ne radi pravilno.
4. Makadamija oraščići: Makadamija oraščići mogu biti štetni jer sadrže veliku količinu masti koja može uzrujati pseći želudac. Veterinarka Justine Lee upozorila je da konzumacija oko dva oraščića po kilogramu tjelesne težine psa može uzrokovati trovanje, što može rezultirati privremenom nemogućnošću hoda.
5. Bijeli kruh: Standardni bijeli kruh sadrži puno ulja i šećera, što može dovesti do pankreatitisa kod pasa. Šnauceri su posebno osjetljivi, prema riječima veterinarke dr. Sonje Olson koja je liječila jednog psa koji je pojeo cijeli kruh. Prisjetila se da je bio izuzetno bolestan i da je takav bio danima.