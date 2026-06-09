Ako vaš partner ima ovu aplikaciju na mobitelu, velika je šansa da vas vara

Živimo u dobu u kojem je pametni telefon postao produžetak nas samih, spremište naših najdubljih tajni, ali i potencijalno oružje za digitalnu nevjeru. Dok aplikacije za upoznavanje i društvene mreže poput Instagrama otvaraju vrata novim poznanstvima, prava opasnost krije se u sofisticiranim metodama skrivanja komunikacije. Više nije potreban poseban, tajni mobitel za komunikaciju s ljubavnikom ili ljubavnicom; danas je dovoljno znati iskoristiti skrivene postavke i aplikacije koje su svima na dohvat ruke. Stručnjaci za veze upozoravaju da je digitalna prevara u porastu, a psihološka distanca koju stvara ekran mnoge navodi da se osjećaju manje odgovornima za svoje postupke, pravdajući aferu kao "samo dopisivanje". Ipak, za one koji sumnjaju da njihov partner ima "lutajuće oko", tragovi se često kriju na najočitijem mjestu - u uređaju koji ne ispuštaju iz ruku.

Jedna Amerikanka, Kerry iz Los Angelesa, podijelila je svoje bolno iskustvo o tome kako je shvatila da se u njezinoj vezi događa nešto sumnjivo. Kako prenosi LADbible, primijetila je da s mobitela njezinog partnera misteriozno nestaju čitavi razgovori, što je upalilo alarm za uzbunu. "Sve je brisao sa svog telefona", otkrila je, no u svojoj namjeri da prikrije tragove, napravio je jednu kobnu pogrešku. Nije računao na uređaj koji je sinkroniziran s njegovim mobitelom, a koji je ležao zaboravljen na noćnom ormariću. Taj propust razotkrio je cijelu mrežu laži koju je pleo mjesecima.

"Zaboravio je na svoj iPad", ispričala je Kerry. Kada ga je otvorila, pred njom su se pojavili mjeseci i mjeseci izbrisanih poruka koje su nedostajale na njegovom mobitelu. Razgovori su detaljno opisivali tajne sastanke kasno u noć i rezervacije u restoranima za koje ona nikada nije čula. Čini se da se sve veći broj preljubnika oslanja na poruke koje same nestaju i skrivene digitalne postavke, poznate kao "način za aferu", kako bi prikrili svoju nevjeru. Dani spaljivanja ljubavnih pisama su davno iza nas, a tehnologija je preuzela ulogu savršenog alibija.

Najgori udarac tek je slijedio. Kerry je otkrila da ju partner nije varao s nekom nepoznatom osobom, već s njezinom najboljom prijateljicom iz srednje škole. "Pronašla sam dijeljeni Google dokument između njega i moje najbolje prijateljice. Unutra je bilo sve: poruke, planovi, što će raditi zajedno, fotografije. Sjedila sam i listala... Sve je bilo isplanirano, točno ispred mene. Kako sam mogla biti tako glupa?", ispričala je shrvana žena. Njezin partner koristio je i WhatsApp postavku za nestajuće poruke, koja automatski briše komunikaciju nakon određenog vremena, misleći da tako neće ostaviti nikakav trag.

Kim Komando, stručnjakinja za potrošačku tehnologiju i digitalnu sigurnost, objasnila je neke od najčešćih metoda koje se koriste za skrivanje afera. Jedna od najpopularnijih metoda je korištenje neupadljivih aplikacija koje su zapravo prerušene u nešto drugo. Ako primijetite da vaš partner na mobitelu ima dvije aplikacije za kalkulator, to bi mogao biti veliki znak za uzbunu. Aplikacije poput Calculator Pro+, Calculator Vault i Secret Calculator naizgled funkcioniraju kao obični kalkulatori, no unosom tajnog PIN koda otključavaju skriveni prostor u kojem se mogu čuvati fotografije, poruke i tajni popisi poziva. Osim toga, proizvođači telefona nude i napredne ugrađene opcije; Samsungov "Secure Folder" ili Androidov "Private Space" funkcioniraju kao potpuno odvojeni, zaštićeni prostor unutar telefona, praktički kao telefon unutar telefona, sa zasebnim aplikacijama i računima.

Poruke koje nestaju i zaključani razgovori

Danas više nije potrebno ručno brisati svaki trag dopisivanja. Aplikacije poput WhatsAppa, Signala i Telegrama nude opciju nestajućih poruka, koje se mogu automatski obrisati nakon 24 sata, sedam dana ili mjesec dana. Osim brisanja, mnogi pribjegavaju i jednostavnijem triku: isključivanju obavijesti za određene kontakte. Na taj način poruka od ljubavnika ili ljubavnice može stići u bilo kojem trenutku, a na zaslonu se neće pojaviti nikakvo upozorenje. Novije verzije aplikacija za dopisivanje nude i mogućnost zaključavanja pojedinačnih razgovora pomoću biometrije (FaceID ili otisak prsta) ili PIN-a, što znači da čak i ako netko otključa vaš telefon, neće moći pristupiti tim specifičnim porukama. Na iPhone uređajima moguće je i ukloniti ikonu aplikacije s početnog zaslona bez da se ona izbriše, čime ona ostaje instalirana, ali skrivena od pogleda.

Statistike potvrđuju da su pametni telefoni postali ključni alati u modernim aferama. Istraživanja pokazuju da otprilike 20 posto oženjenih muškaraca i 13 posto udanih žena priznaje seksualnu nevjeru, no ti brojevi ne obuhvaćaju takozvane "mikro-prevare" i emocionalne afere koje se odvijaju isključivo online. Jedna studija pokazala je da je jedna od deset veza prekinuta zbog sumnjivih aktivnosti otkrivenih na partnerovom telefonu. Zanimljivo je da se za skrivanje komunikacije često ne koriste najsofisticiranije aplikacije, već one koje ne izgledaju sumnjivo, poput Instagrama, koji se pojavljuje u čak 34 posto dokumentiranih slučajeva afera. Pojam "mikro-prevare" opisuje niz naizgled malih radnji, poput stalnog "lajkanja" fotografija jedne osobe ili tajnog dopisivanja, koje ukazuju na to da je osoba emocionalno ili fizički usredotočena na nekoga izvan svoje veze.

Naravno, sve navedeno treba uzeti s dozom opreza. Nisu svi koji štite svoju privatnost na telefonu nužno nevjerni; neki ljudi jednostavno cijene svoj osobni prostor. Ipak, ako vas muče sumnje i zabrinutost, najbolji pristup nije špijuniranje, već otvoren i iskren razgovor s partnerom.