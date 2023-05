Kvinoja, ulje tartufa, zob, mikrozelenje... Jesu li trendi namirnice vrijedne naše pažnje?

Bilo da pregledavate meni u nekom restoranu ili gledate kakva se hrana nudi na policama lokalne trgovine, sigurno ćete naići na neku od popularnih namirnica o kojima bruji internet, no isplate li se one uvijek? Iako je okus naravno subjektivna stvar, dobro je čuti što o nekim razvikanim trendovima misle pravi stručnjaci, te koje namirnice po njima zaslužuju, a koje nisu vrijedne zvjezdanih statusa koje uživaju.

1. Ulje od tartufa U zadnjih je nekoliko godina ovo ulje doživjelo nevjerojatnu popularnost i počelo ga se, posebno u restoranima, stavljati u sve; od pomfrita do rižota; no unatoč tome u svijetu kulinarstva su mišljenja o njemu podijeljena. "Meni je ulje od tartufa odvratno, a okus mu je prejak i ne paše uz ništa", kaže chef Dave White, zvijezda popularne TV emisije Below Deck Mediterranean, a sličnog je mišljenja i jedan od najmlađih chefova s Michelinovom zvjezdicom u SAD-u, Donald Young. "Mislim da je ulje od tartufa uvijek bilo i još uvijek jest precijenjeno".

"Osobno mune volim okus ali mnogi ga iz nekog razloga vole stavljati doslovno u sve, pa i u hamburgere i majonezu koju jedu uz pomfrit", kaže Young, a ne znaju svi ni da se ono čak i ne proizvodi od pravih tartufa, što je još 2007. godine primijetio i The New York Times, već od sintetičkih sastojaka koji samo oponašaju okus skupocjenih gomoljača.

2. Jestivi zlatni listići

Ako na društvenim mrežama nekada pogledate objave o hrani, vjerojatno ste naišli na barem jednu fotku jela ukrašenog ovim listićima; blještavim sastojkom bez okusa koji se koristio isključivo za ukrašavanje deserata, a koji je nedavno nekako ušao i u svijet slane hrane; pa ukrašava hamburgere, grilani sir, čak i sushi...

Iako zlatni listići mogu poboljšati izgled nekih jela, mnogi misle da je riječ o pukom razmetanju i trendu za kojim jednostavno nema potrebe. "Na možda jednoj ili dvije stvari koje sam vidio su jestivi zlatni listići bili dobro ukomponirani i poslužili su svrsi", kaže Young. "Ipak, oni jelu ne dodaju ništa osim skupog ukrasa."

3. Mikrobilje

Mikrozelenje ili mikrobilje (eng. microgreens) su mladi izdanci povrća, aromatičnog i ljekovitog bilja i žitarica s tek izniklim prvim pravim listovima koji se uzgajaju u zemlji ili nekom drugom supstratu. Ovo bilje je specifično po tome što ima puno veću nutricionističku vrijednost od 'odraslog' bilja, a konzumirati ga se može već 7 do 15 dana nakon sjetve.

Često korišteno kao dodatak salatama, juhama, pizzi i tostu s avokadom, mikrozelenje ne samo da jelima daje jarke nijanse zelene, već ima i brojne zdravstvene prednosti; no ipak, ne pozdravljaju svi njegovu pretjeranu upotrebu. "To je dodatak koji jelu daje boju, ali često ne čini mnogo za okus i u tom smislu uopće ne upotpunjuje jelo", kaže chef Bin Lu, izvršni kuhar u Blue Rocku u Washingtonu.

4 Riba iz konzerve

Negdje od prošlog ljeta korisnici društvenih mreža dijele fotografije riba u konzervi s raznim dodacima poput kruha, sira, krekera, maslina i voća, a iako su mnogi u nedostatku svježe namirnice prihvatili i konzerviranu, neki se ljubitelji hrane tome odlučno odupiru. "Nazovimo to što objavljuju pravim imenom: tuna ili sardina u konzervi lijepo upakirana s dodacima", kaže Morgan Jarrett, glavna kuharica u njujorškom State Grill & Baru. "Odvratno. Lijeni kuhari, male kuhinje, sve shvaćam, no osobno ću taj trend preskočiti"

5 Cvjetača

Od riže, preko pizze. pa do njoka i pirea, cvjetača je postala ultimativna namirnica, a često se slavi kao sastojak s jako malo ugljikohidrata i općenito kalorija. A iako to povrće ima mnogo vjernih obožavatelja, chef Jarrett nije među njima. "Da, znam da postoji već neko vrijeme, ali ne ide nikamo i Bože, već je svima dosadila. Čemu ta glorifikacija? Zbog niskog udjela ugljikohidrata? Što nam je to još uvijek bitno?", pita se kuharica.

6. Zobeno mlijeko

Zobeno mlijeko već dugo osvaja tržište nemliječnih proizvoda, budući da je taj napitak na bazi zobi trenutno drugo najprodavanije biljno mlijeko u SAD-u. "Reklame mlijeka od zobi su posvuda, to je smiješno", kaže Jarrett koja je, kako ističe, u početku podržavala taj trend jer ju je privukla ideja o smanjenju emisije ugljika smanjenjem konzumacije mliječnih proizvoda. Ipak, naknadno je zaključila je kako onda ne može prihvatiti ni nezdrave sastojke koji se mogu naći i u mnogim markama ovog mlijeka.

Jarrett tako ističe da se mnoga mlijeka od zobi reklamiraju uz slike koje aludiraju na čistoću sastojaka, no ipak sadrže popis negativnih iznenađenja. "Bilo mi je gotovo neugodno nakon nekoliko godina korištenja tog mlijeka otkriti da je već drugi zastupljeni sastojak ulje repice, visoko prerađena omega-6 polinezasićena masnoća koja se smatra upalnom." Kuharica dodaje da, iako je teško u svakodnevnom kuhanju izbjeći ulja, moguće ih je barem izbjeći u pićima.

7. Kvinoja

Bilo da se miješa u salate, dodaje juhama ili stavlja kao punjenje u paprike, ova je cjelovita žitarica popularna i zato što je bogata hranjivim tvarima; zbog čega ju se često naziva i "superhranom". No, unatoč svom statusu, nije dobra za svakoga. "Iako je hvaljena zbog svojih zdravstvenih dobrobiti, kvinoja se često nepravilno priprema, pa joj tekstura bude kašasta", kaže Norah Clark, slastičarka i osnivačica YummyTasteFood. "Druge žitarice, poput farroa ili heljde, mogu ponuditi sličnu nutritivnu vrijednost, a s boljim okusom i teksturom.

