Žena donijela veterinaru štene 'labradora' koje je kupila online: 'Gospođo, to nije labrador...'

Nedavno je veterinarka dr. Lindsay Butzer na svom TikToku objavila video u kojem je pokazala štene koje joj je jedna mušterija dovela na pregled misleći da dovodi 'bebu' labradora. "Kada ti dođe mušterija i pohvali se kako je upravo preko interneta kupila štene labradora...", piše Butzer u naslovu, a čim ga je vidjela, dodaje, znala je da psić nema veze s labradorom - i da je riječ o štencu 'zloglasnog' pit bulla! Njen je video s više od 650 tisuća pregleda i mnoštvom komentara brzo postao viralan, a dok su se neki čudili što je žena povjeravala da je riječ o labradoru, drugi su priznali da bi se i njima mogla dogoditi takva pogreška.

"Mislim da je stvarno očito da to nije labrador...", piše jedan pratitelj s kojim su se mnogi složili, no lako je biti general poslije bitke, zar ne? "Baš me briga koja je vrsta, apsolutno je presladak i ja bih ga uzela", napisala je pratiteljica, a neki su korisnici napisali da i sami znaju ljude kojima se dogodio sličan previd. "Moj bivši je udomljavao psića i rekli su mu da je mješanac labradora i neke druge vrste, no ja sam na prvi pogled vidjela da je riječ o Stafordskom bul terijeru, podijelila je jedna djevojka. A kao i obično, bilo je i onih koji su sa svojim dogodovštinama otišli i mrvicu predaleko...

"Netko mi je jednom rekao da je njihov pas Australski ovčar. Ja imam Australskog ovčara i nema greške da je taj pas bio dugodlaka Čivava", piše tako jedan korisnik. "Ako živi u stanu, poslušan je i dobar s djecom, to je sigurno labrador!", našalio se drugi. "Što se tiče mog stanodavca, i moje štene Pit Bulla je mali labrador!", dodao je jedan vlasnik. Inače, najviše se pogrešaka (ili prevara) događa baš sa štencima labradora pa je i jedan naš vlasnik na stranici moj.pet-centar.hr pitao veterinara:

VEZANI ČLANCI:

"Prije četiri mjeseca smo preko oglasa kupili štene labradora crne boje. Rekli su nam da je čistokrvan, ali da nemaju papire. Kasnije smo čitali na Internetu i u knjigama da labrador može biti samo u jednoj boji, crnoj kao naš, žuti i smeđi. Naš pas ima bijelu fleku na prsima pa nas zanima da li je i to moguće?"

"Standarde za čistokrvne pasmine pasa određuju kinološki savezi pojedinih država. Na taj način postavljaju parametre za selektivan uzgoj te tako usmjeruju tijek evolucije pasa. Na izložbama pasa koje organiziraju kinološki savezi, psi se ne prosuđuju jedan prema drugome, već ih se mjeri prema standardima pasmine - opisu idealnog psa. Tjelesna obilježja koja se ocjenjuju su: visina, težina, dlaka, boja, tijelo, glava, oči, uši te rep. Dozvoljene boje za Labradorskog retrivera su jednobojno crna, žuta i čokoladno smeđa. Žuta je od svjetlije krem do lisičje crvene. Prihvatljiva je mala bijela mrlja na prsima. Kod pasa koji su u linjanju, vrhovi znaju biti sivkasti kao posljedica gubljenja pigmenta. Najtipičnija je žuta boja, odnosno boja pijeska. Žutim psima su uvijek za nijansu tamnije uši te dlaka uzduž leđa. Čokoladna, tj. tamno smeđa najrjeđa je boja labradora. Na prsima Vašeg psa je veća bijela površina dlake, pa vam savjetujem da dodatne informacije potražite u Hrvatskom kinološkom savezu", odgovorila je mr. Ljiljana Vrhovac.

Psi rekorderi: Najviši pas na svijetu visok je 112 cm, a mali Jimmy je najbrži na skejtu!