U trgovini rabljenom robom kupila je sliku za 3 dolara pa ostala šokirana kad je saznala njenu pravu vrijednost

Jedna žena iz Cincinnatija ostala je šokirana kada je otkrila da umjetničko djelo, koje je kupila u second hand dućanu za samo 3 dolara, vrijedi tisuće dolara. Marisa Macy posjetila je lokalnu trgovinu rabljenom robom i kupila uokvirenu sliku, vjerujući da je riječ o običnom printu. No, ono što je smatrala jednostavnom dekoracijom za dom, pokazalo se kao nevjerojatno vrijedno otkriće, piše Express.co.

Na TikToku je podijelila svoju priču, nazivajući kupnju "najluđim pronalaskom u trgovini rabljenom robom ikad". Objavila je video u kojem je objasnila: "Kupila sam ovu sliku isključivo zbog okvira, ali kad sam sjela u auto, shvatila sam da je to prava slika, a ne print."

Nakon detaljnijeg pregleda, Marisa je otkrila potpis na slici i saznala da je autor Johann Berthelsen, poznati američki slikar. "Odlučila sam malo istražiti i otkrila da je slika kupljena u umjetničkoj galeriji u St. Louisu 1912. godine," ispričala je.

Kako bi saznala više o njenoj stvarnoj vrijednosti, Marisa je podijelila sliku na Facebook stranici za procjenu umjetnina. Savjetovali su joj da se obrati galeriji Caza Sikes u Cincinnatiju. Sa suprugom je otputovala do galerije, gdje ih je dočekao kustos Will. "Rekao nam je da bi se slika mogla prodati za 3.000 do 5.000 dolara", otkrila je Marisa.

Marisa je odlučila staviti sliku na aukciju u veljači, a napetost među njezinim pratiteljima rasla je kako su čekali rezultate prodaje. "Licitacija je trajala samo 30 sekundi – došlo je do ozbiljnog natjecanja!" rekla je. Na kraju, slika je prodana za 2.300 dolara. Nakon što je aukcijska kuća uzela svojih 15% provizije, Marisa je kući odnijela nešto više od 2.000 dolara.

"Nikad ne znate kakve skrivene dragulje možete pronaći u trgovini rabljenom robom," zaključila je zadovoljno. Marisini pratitelji bili su impresionirani njezinim otkrićem. Jedan je komentirao: "Iskreno, dobitna situacija – zaradila si novac, a sliku će cijeniti novi vlasnik." Drugi su, međutim, tvrdili da bi sliku zadržali. "Pogledala sam umjetnika – njegova su djela predivna! Ja bih je zadržala," napisala je jedna osoba.