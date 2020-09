Kupila je nove hlače za posao, a u džepu je dočekalo neugodno iznenađenje

Djevojka iz Washingtona za vrijeme posla primijetila je zadebljanje u hlačama, a budući da joj je to bio prvi put da ih nosi, znala je da ona nije ništa ostavila.



Zgrozila se kada je iz džepa izvukla krvavi tampon. Bio je omotan u komad papira istrgnut iz bilježnice.



Zanimljiva slučajnost jest i da Payton radi u laboratoriju gdje uzima i analizira krv, a upravo je to i radila kada je pronašla tampon.



– Pogledala sam u džep i vidjela komad papira. Na prvu sam pomislila kako je riječ o poruci, ali kada sam ga odmotala, ugledala sam krv i tampon. Bila sam zgrožena. Tko bi normalan to učinio – rekla je Payton za The Sun.



Zbog pravila svoga posla, Payton je nosila gumene rukavice kada je pronašla tampon, a time je smanjila mogućnost zaraze.



– Uvijek operem sve nove hlače prije nego što ih obučem, ali od sada ću sigurno pregledavati i sve džepove – zaključila je.

Društvenim mrežama se širi snimka jako prljavog autobusa koji djecu iz zagrebačke škole pogođene potresom prevozi u drugu školu svaki dan.