isprobajte ovu metodu

Zaboravite na prženje: Vrhunski kuhar je otkrio kako dobiti savršenu aromu češnjaka

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
28.11.2025.
u 11:30

"Tako dobivate svu aromu i slatkoću češnjaka bez gorčine koja nastaje prekuhavanjem", objasnio je

Češnjak je jedna od najčešće korištenih začinskih namirnica u kuhinji, a najčešće ga pržimo da bismo istaknuli njegov okus i aromu u raznim jelima. Prženje češnjaka daje jelima bogat, intenzivan miris i blagu slatkoću, zbog čega je gotovo nezaobilazan sastojak u pripremi umaka, tjestenina, povrća i mesnih jela. Londonski kuhar podijelio je svoj najbolji trik za stvaranje aromatičnog češnjaka, savršenog za razna jela, uključujući tjesteninu.

Iako je uobičajeni pristup prženje češnjaka, Nima Safaei je rekao da je bolja metoda hladno namakanje za postizanje najboljeg okusa. Ova kuharska tehnika podrazumijeva izvlačenje okusa iz sastojka bez primjene visoke temperature. Umjesto prženja ili pečenja, sastojak se dodaje u hladnu ili lagano zagrijanu sredinu (poput ulja, vode ili alkohola) i dopušta mu se da polako oslobodi svoje okuse tijekom vremena, piše Daily Express. "Jedan trik u koji se kunem je hladno namakanje češnjaka u maslinovom ulju umjesto prženja. Lagano zagrijem ulje, isključim vatru, dodam narezani češnjak i ostavim da odstoji", objasnio je kuhar i vlasnik talijanskog restorana i bara.

Priprema lukovičastog povrća na ovaj način, rekao je Safaei, pomaže u sprječavanju gorkog okusa koji se može razviti kada se češnjak predugo kuha. "Dobivate svu aromu i slatkoću češnjaka bez gorčine koja nastaje prekuhavanjem. To ulje s češnjakom postaje savršena baza za tjesteninu, plodove mora ili čak jednostavne bruskete", objasnio je kuhar.

 

Također je podijelio i jedinstveni trik za postizanje ukusnijeg ragua. Iako se soja umak obično povezuje s jelima od riže i rezanaca, rekao je da dodavanje soje u ragu daje duboki, bogati umami okus koji se teško može postići s bilo kojim drugim sastojkom. "Da, cijelo stanovništvo Italije me možda mrzi zbog toga, ali nešto u slatkom, ali pikantnom profilu soja umaka može pretvoriti bilo koji ragu iz finog u izvanredan", objasnio je.

Ključne riječi
aroma metoda kuhanje češnjak

