Koliko ste platili vjenčanje može otkriti čeka li vas razvod

Vjenčanje je san svake žene, onaj savršeni dan posvećem samo njima i partneru, kada se slavi ljubav i odluka da život provedu zajedno. Ne štede mladenke kada je riječ o organizacija vjenčanja, a pazi se na svaki detalj. Zašto i ne bi, kada je vjenčanje, nadaju se svi koji stupaju u brak, jednom u životu.

No, je li organizacija vjenčanja iz snova s poprilično velikim računom u konačnici pokazatelj za bračni brodolom u budućnosti? Ako uzmemo u obzir broj razvoda kod svjetskih celebova, moglo bi se reći. No, profesori ekonomije Andrew Francis-Tan i Hugo M. Mialon odlučili su to i provjeriti istraživanjem. Okupili su 3000 vjenčanih parova koji su sudjelovali u istraživanju i potražili odgovore koja je vjerojatnost za razvod.

Otkrili su da je veća vjerojatnost za razvod ako je na vjenčanje potrošeno više novaca,odnosno, ako je vjenčanje bilo skuplje. Čak i ako je zaručnički prsten poklonjen ženi poprilično skup, do 30 000 kuna, piše Metro, veća je vjerojatnost za rastanak i završetak ljubavne priče.