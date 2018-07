Ovo su stvari koje muškarci rade nesvjesno, a mogu uništiti vezu

Foto: Thinkstock Sasvim je prepoznatljiv scenarij kada ste u vezi i osjećate sve one divne nestašne leptiriće u trbuhu koji vam ne daju mira i ne skidaju osmijeh s usana kada se zaljubite. I na početku sve bude odlično, a onda leptirići odlete za osobom koja vam se, iz vama nepoznatog razloga, više ne javlja. Ovo su mogući razlozi za to...

Foto: Thinkstock Sasvim je prepoznatljiv scenarij kada ste u vezi i osjećate sve one divne nestašne leptiriće u trbuhu koji vam ne daju mira i ne skidaju osmijeh s usana kada se zaljubite. I na početku sve bude odlično, a onda leptirići odlete za osobom koja vam se, iz vama nepoznatog razloga, više ne javlja. Ovo su mogući razlozi za to...

Foto: Thinkstock Ako ste previše nametljivi, otjerat ćete ženu nekom drugom u zagrljaj. Sasvimej razumljivo da želite što više vremena provesti s njom kada ste "kliknuli", no ako stalno zovete, pišete previše poruka, to može biti vrlo naporno i odbojno.

Foto: Thinkstock Ako ste previše nametljivi, otjerat ćete ženu nekom drugom u zagrljaj. Sasvimej razumljivo da želite što više vremena provesti s njom kada ste "kliknuli", no ako stalno zovete, pišete previše poruka, to može biti vrlo naporno i odbojno.

Foto: Thinkstock Ako niste potpuno sigurni u vaš odnos, vjerojatno ćete pokušati sve analizirati da otkrijete na čemu stojite. Ne mislite li da bi bilo odbojno da netko i vama to radi?

Foto: Thinkstock Ako niste potpuno sigurni u vaš odnos, vjerojatno ćete pokušati sve analizirati da otkrijete na čemu stojite. Ne mislite li da bi bilo odbojno da netko i vama to radi?