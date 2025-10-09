Doktor upozorava: Ovo su znakovi da je vaše srce slabo i da trebate liječničku pomoć

Srce rijetko šalje jasne signale da je u nevolji — barem ne dok već nije kasno. No, kardiovaskularni kirurg dr. Jeremy London upozorava da postoje određene “crvene zastavice” koje mogu otkriti da vaše srce ne radi onako kako bi trebalo. Pravovremeno prepoznavanje tih znakova, tvrdi on, može spasiti život. Dr. London već više od 25 godina brine o srcima svojih pacijenata, a svoje iskustvo često dijeli online kako bi javnosti približio “lako razumljive i pristupačne zdravstvene informacije”. Ipak, naglašava da njegovi savjeti ne zamjenjuju posjet liječniku — ako imate bilo kakve sumnje, obavezno se konzultirajte sa stručnjakom.

U jednom od svojih popularnih YouTube videa, dr. London je objasnio kako prepoznati da vaše srce ne pumpa krv dovoljno učinkovito, što se u medicini naziva zatajenjem srca ili slabim srcem. Prema NHS-u, to ne znači da je srce prestalo raditi, već da mu je potrebna dodatna pomoć da bi normalno funkcioniralo. Ovo stanje može pogoditi ljude bilo koje dobi, iako je češće kod starijih, te se s vremenom obično pogoršava — no uz pravu terapiju može se uspješno držati pod kontrolom godinama.

Koji su simptomi slabog srca?

Dr. London ističe nekoliko jasnih znakova na koje treba odmah reagirati:

Kratkoća daha pri hodanju ili naporu

Nemogućnost udobnog disanja u ležećem položaju

Otečene noge i gležnjevi

“Sve su to znakovi koji mogu upućivati na različite srčane bolesti, ali i ozbiljno upozorenje da nešto nije u redu,” poručuje kirurg. NHS dodaje kako oboljeli često osjećaju umor, iscrpljenost i slabost, a mogu se javiti i vrtoglavica, ubrzan rad srca ili uporan kašalj. Ako primijetite kombinaciju ovih simptoma, najbolje je što prije potražiti liječnički savjet.

Zahvaljujući suvremenoj medicini, provjera zdravlja srca danas je brza i jednostavna. Dr. London objašnjava da liječnici koriste ehokardiogram — ultrazvučni pregled kojim se pomoću visokofrekventnih zvučnih valova prikazuje rad srca u stvarnom vremenu.

Ovim testom može se izmjeriti takozvana ejekcijska frakcija, odnosno postotak krvi koji srce izbaci pri svakom otkucaju. “Zdravo srce ima ejekcijsku frakciju između 65 i 70 posto,” navodi dr. London. “Ako je ta vrijednost značajno manja, to može biti jasan znak slabog srca.” Prema njegovom iskustvu, “pacijenti sa snažnim srcem prolaze znatno bolje kroz bilo koju operaciju od onih čije je srce oslabljeno.”

Zatajenje srca može biti nepredvidivo — kod nekih ljudi stanje se godinama ne pogoršava, dok se kod drugih može razviti vrlo brzo. Zato je ključno reagirati na vrijeme. Ako osjećate trajnu kratkoću daha, oticanje nogu ili neobjašnjiv umor, nemojte ignorirati simptome. Posjetite liječnika i provjerite stanje svog srca — jer upravo prevencija može napraviti razliku između liječenja i oporavka.