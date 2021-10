Kao djevojčica je izgubila nogu, a sada je postala model: Ljudi ju optužuju da sve izmišlja

Cherie Louise, 29-godišnjakinja s Novog Zelanda izgubila je jednu nogu sa samo šest godina nakon dijagnoze raka kostiju. Borila se sa samopouzdanjem godinama jer je bila svjesna da, gdje god ode, privlači pozornost, ali u dvadesetima je odlučila prihvatiti svoj invaliditet i iskoristiti ga na dobar način.



Započela je karijeru modela i vrlo brzo otvorila su joj se vrata mnogih poznatih brendova, a profesionalne fotografije počela je dijeliti i na Instagramu.



Cherie je samo htjela proširiti krug ljudi koji zna za nju i inspirirati druge koji imaju neki invaliditet, ali dogodilo se suprotno - ljudi su je počeli optuživati da lažira invaliditet, da u fotošopu obriše jednu nogu, kako bi privukla pozornost i bila drugačija.

"Za mene je to prilično neugodno, s obzirom na sve kroz što sam prošla da preživim i dođem do trenutka u kojem sam sada, a onda me optužuju da je sve samo lažno i fotošopirano. Nikada nisam vjerovala da ću se zaposliti, zaljubiti, imati obitelj... Bilo je bezbroj noći koje sam provela plačući nad fotografijama na kojima sam bila prije amputacije, pitajući se zašto mi se to dogodilo, poželjevši da se jednog dana probudim i opet imam dvije noge", ispričala je.



Iako zvuči malo kontradiktorno, Cherie kaže da što više objavljuje to se manje brine kako će ljudi reagirati na nju. Na Instagramu je pronašla manekenku s istim problemom, pa pomažu jedna drugoj u teškim trenutcima i međusobno se inspiriraju, prenosi DM.



"Iako sam podijelila mnogo svojih fotografija, nikada nisam bila dovoljno hrabra da podijelim nešto poput fotografije u kupaćem. Nakon njezinih fotografija, odbacila sam neke svoje strahove. Nadam se da će me vidjeti djeca s teškoćama u razvoju koja nisu sigurna što im budućnost sprema."

