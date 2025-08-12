Kaleidoskop kulture

Bogatstvo hrvatske kulturne baštine sjaji najsjajnijim zvijezdama, no ljepotu nebu i svijetlost noći daje zvjezdana raskoš. Prostor Brodskog Posavlja, uska geografska linija uz rijeku Savu, administrativno znana kao Brodsko-posavska županija , sadrži brojne baštinske ljepote koje prate njihovu kulturnu i povijesnu vrijednost.



Zvijezda

Tvrđava Brod , monumentalno obrambeno zdanje, građeno u 18 stoljeću dugih 65 godina, nikada nije u potpunosti obavljala svoju prvotnu, obrambenu funkciju. Tvrđava je pravilnog zvjezdolikog oblika, okružena ravnicom i Savom, zauzela je oko 33ha za svoju monumentalnost. Danas se monumentalnost Tvrđave Brod očituje u vrijednosti povijesne građevine, ali i sadržaja koje Tvrđava nudi svojim posjetiteljima. Tvrđava je prostor za šetnju, opuštanje, upoznavanje povijesti Tvrđave, ali i kulture kraja u kojem se nalazi. Postupnim obnavljanjem Tvrđave, ona dobiva svaki puta nove i atraktivne sadržaje, od galerije do zvjezdarnice. U Tvrđavi Brod nalazi se jedinstvena Kuća tambure - slavonska notna bajka nezaobilazno mjesto za upoznavanje sa svijetom tankih žica među kojima prolazi opjevan cijeli život ljudi i kraja. Galerija Ružić i suvremenici prostire se na oko 1800 četvornih metara, prostor koji je oplemenjen darovanim umjetninama kipara i slikara Branka Ružića te ostalih suvremenih hrvatskih umjetnika.

Kako je pogled na Tvrđavu možda najimpresivniji iz zraka, nekako se, bar teleskopom, Tvrđava povezala s nebom, pa s 40 cm reflektivnim teleskopom možete promatrati kaleidoskop neba.

Tvrđava Brod Foto: Igor Šeler, TZ Brodsko-posavske županije

Bajka

Ravnica uz Savu koliko je smirujuća toliko u sebi nosi uzbuđenje emocija, impresija, prostor toliko lijep da vam dopušta pomiješati san i javu. Negdje baš tu, na spoju mašte i stvarnosti, u Slavonskom Brodu, nastajala su neka od najljepših djela hrvatske književnosti, bajke Ivane Brlić Mažuranić. Njezin dom, danas nosi naziv Kuća Ivane Brlić Mažuranić i nezaobilazan je doživljaj za sve ljubitelje knjige, mašte, povijesti i kulture.

Kuća Brlić Foto: TZ Brodsko-posavske županije

Stih

„Nosim sve torbe, a nisam magarac…“ postala je izreka velikih i malih, svih koji nose tereta više nego im pripada. Autor ovog, pomalo utješnog stiha, veliki je hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. Tadijanović nam je u nasljeđe ostavio mnoge divne retke prepune ljubavi, razumijevanja i podrške za sve koji vole, a kad vole, onda i puno tereta nose. Dragutin Tadijanović svoj dug i pjesnički iznimno plodonosan život, započeo je tu, u ravnici Brodskog Posavlja. Ove godine, obilježava se 120 godina od njegova rođenja. Tim povodom, iako ih zasigurno ima još mnogo, posjetite njegovu rodnu kuću u Rastušju i Spomen dom u Slavonskom Brodu.

Oblik

Još jedan veliki hrvatski umjetnik dio je svojih dječjih dana proveo u Brodskom Posavlju. Ivan Meštrović dio djetinjstva proveo je u Vrpolju. Dužno poštovanje i čast, njegovi sumještani odaju mu desetljećima, čuvajući Meštrovićeva djela u Spomen galeriji Ivana Meštrovića u Vrpolju.

Spomen galerija Ivana Meštrovića Foto: Filip Beusan, TZ Brodsko-posavske županije

Umijeća