Brodsko – posavska županija

Kaleidoskop kulture

Brodsko-posavska županija
12.08.2025.
u 16:35

Materijalna i nematerijalna kulturna baština Brodskog Posavlja raskošno sjaje nebom hrvatske kulturne baštine kreirajući nebrojene doživljaje u različitim sadržajima i na različitim putevima, baš poput kaleidoskopa. Okrenete se i priča je nova i drugačija.

Bogatstvo hrvatske kulturne baštine sjaji najsjajnijim zvijezdama, no ljepotu nebu i svijetlost noći daje zvjezdana raskoš. Prostor Brodskog Posavlja, uska geografska linija uz rijeku Savu, administrativno znana kao Brodsko-posavska županija, sadrži brojne baštinske ljepote koje prate njihovu kulturnu i povijesnu vrijednost.
 

Zvijezda 

Tvrđava Brod, monumentalno obrambeno zdanje, građeno u 18 stoljeću dugih 65 godina, nikada nije u potpunosti obavljala svoju prvotnu, obrambenu funkciju. Tvrđava je pravilnog zvjezdolikog oblika, okružena ravnicom i Savom, zauzela je oko 33ha za svoju monumentalnost. Danas se monumentalnost Tvrđave Brod očituje u vrijednosti povijesne građevine, ali i sadržaja koje Tvrđava nudi svojim posjetiteljima. Tvrđava je prostor za šetnju, opuštanje, upoznavanje povijesti Tvrđave, ali i kulture kraja u kojem se nalazi. Postupnim obnavljanjem Tvrđave, ona dobiva svaki puta nove i atraktivne sadržaje, od galerije do zvjezdarnice. U Tvrđavi Brod nalazi se jedinstvena Kuća tambure - slavonska notna bajka nezaobilazno mjesto za upoznavanje sa svijetom tankih žica među kojima prolazi opjevan cijeli život ljudi i kraja. Galerija Ružić i suvremenici prostire se na oko 1800 četvornih metara, prostor koji je oplemenjen darovanim umjetninama kipara i slikara Branka Ružića te ostalih suvremenih hrvatskih umjetnika.

Kako je pogled na Tvrđavu možda najimpresivniji iz zraka, nekako se, bar teleskopom, Tvrđava povezala s nebom, pa s 40 cm reflektivnim teleskopom možete promatrati kaleidoskop neba. 

Brodsko-posavska županija
Tvrđava Brod
Bajka

Ravnica uz Savu koliko je smirujuća toliko u sebi nosi uzbuđenje emocija, impresija, prostor toliko lijep da vam dopušta pomiješati san i javu. Negdje baš tu, na spoju mašte i stvarnosti, u Slavonskom Brodu, nastajala su neka od najljepših djela hrvatske književnosti, bajke Ivane Brlić Mažuranić. Njezin dom, danas nosi naziv Kuća Ivane Brlić Mažuranić i nezaobilazan je doživljaj za sve ljubitelje knjige, mašte, povijesti i kulture. 

Brodsko-posavska županija
Kuća Brlić
Stih

„Nosim sve torbe, a nisam magarac…“ postala je izreka velikih i malih, svih koji nose tereta više nego im pripada. Autor ovog, pomalo utješnog stiha, veliki je hrvatski pjesnik Dragutin Tadijanović. Tadijanović nam je u nasljeđe ostavio mnoge divne retke prepune ljubavi, razumijevanja i podrške za sve koji vole, a kad vole, onda i puno tereta nose. Dragutin Tadijanović svoj dug i pjesnički iznimno plodonosan život, započeo je tu, u ravnici Brodskog Posavlja. Ove godine, obilježava se 120 godina od njegova rođenja. Tim povodom, iako ih zasigurno ima još mnogo, posjetite njegovu rodnu kuću u Rastušju i Spomen dom u Slavonskom Brodu. 

Oblik

Još jedan veliki hrvatski umjetnik dio je svojih dječjih dana proveo u Brodskom Posavlju. Ivan Meštrović dio djetinjstva proveo je u Vrpolju. Dužno poštovanje i čast, njegovi sumještani odaju mu desetljećima, čuvajući Meštrovićeva djela u Spomen galeriji Ivana Meštrovića u Vrpolju.

Brodsko-posavska županija
Spomen galerija Ivana Meštrovića
Umijeća

Vjerujemo da iščekujete očekivano – ruralnu kulturu Brodskog Posavlja. S pravom, jer riječ je o neizrecivoj ljepoti življenja koju su nam u nasljeđe, svim teškim poslovima i vremenima unatoč, ostavili naši stari. Iza njih ostala je ruralna arhitektura, rukotvorstvo, znanja, umijeća i vještine rada i odmora. Iako se način života uvelike promijenio, ljepota prošlih vremena u ovom kraju ide u korak sa suvremenošću i neprestance se obnavlja, oživotvoruje, njeguje i prezentira. Neka su mjesta izložbena, poput Eko etno kuće u Vrpolju, neka živuća tradicija, poput Eko etno sela Stara Kapela, a neka još niste otkrili, poput Sićanskog i Perkovačkog govora, nematerijalne baštine mjesta koji čuva zvuk – govor, ali nudi i nešto sasvim suprotno – nevjerojatnu tišinu. Tišinu, onu kojoj srce teži da bi čulo samo sebe, potražite u sakralnim objektima Brodskog Posavlja ili u prirodi, na obalama mirnih voda, uz poglede na obronke vinograda.

