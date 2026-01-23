Muškarci je mrze, a ženama daje osjećaj samopouzdanja: Jeste li već probali ovu seks pozu?

Seks je važan dio svake zdrave veze i jedan od ključnih načina na koji se partneri povezuju i održavaju bliskost. Upravo zato mnogi parovi vole eksperimentirati i unositi raznolikost u spavaću sobu. Ipak, neke popularne poze, koliko god bile uzbudljive, mogu sa sobom nositi i određene rizike. Jedan od takvih primjera je takozvana obrnuta kaubojka – varijacija klasične poze u kojoj je partnerica na vrhu, ali okrenuta leđima partneru. Prema brojnim raspravama na Redditu, mnoge žene obožavaju ovu pozu jer im daje osjećaj kontrole, samopouzdanja i mogućnost da same diktiraju tempo.

Muškarci, međutim, često imaju potpuno drugačije mišljenje. Na društvenim mrežama i forumima mnogi priznaju da im je ova poza daleko od omiljene – upravo zbog straha od ozljeda. "Ne mogu se opustiti jer se stalno bojim da će se spustiti pod krivim kutom i slomiti mi penis", napisao je jedan korisnik. Drugi dodaju da im se cijela situacija čini rizičnom, osobito kada je erekcija vrlo jaka i položaj nije savršeno usklađen.

I liječnici upozoravaju da taj strah nije potpuno neutemeljen. Iako je prijelom penisa rijetka ozljeda – prema nekim procjenama događa se otprilike jednom na 10.000 slučajeva – stručnjaci ističu da se značajan broj takvih ozljeda događa upravo tijekom poze obrnute kaubojke. Poznati liječnik s TikToka, dr. Karan Rajan, upozorio je da je riječ o "najopasnijem seksualnom položaju prema znanstvenim podacima", navodeći da je odgovoran za čak oko 50 posto prijeloma penisa. Prema Cleveland Clinicu, tipičan znak ove ozljede je karakterističan zvuk „pucanja“, nakon čega slijede bol, oticanje i gubitak erekcije – stanje koje zahtijeva hitnu medicinsku pomoć.

Unatoč svemu, popularnost ove poze ne jenjava. Samo u 2025. godini pojam “obrnuta kaubojka” pretraživalo je više od 400.000 ljudi, što pokazuje da znatiželja i želja za eksperimentiranjem i dalje nadmašuju strah od mogućih posljedica. Ako se odlučite isprobati ovu pozu, važno je biti oprezan, komunicirati s partnerom i slušati vlastito tijelo. Jer posljednje što itko želi nakon strastvene večeri – jest završiti na hitnoj.