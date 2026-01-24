RECEPT DANA Supernamirnica naših baka: Vrijeme je za kiseli kupus, imamo 4 recepta koja morate isprobati
Kad temperature padnu i stigne sezona prehlada i viroza, na stol se prirodno vraćaju jela 'na žlicu' i namirnice koje griju iznutra. Kiseli kupus jedan je od zimskih klasika koje su naši stari jeli s razlogom. I zbog okusa, ali i zbog koristi za organizam. Fermentacijom kupus postaje prava mala nutritivna bomba: zadržava vitamin C, donosi korisne bakterije i pomaže probavi.
Uz to je lagan, zasitan i odlično se slaže s mesom, krumpirom, grahom i žitaricama, pa ga je lako uklopiti u tjedni jelovnik. Zimi je posebno praktičan jer je dostupan, dugotrajno se čuva i ne traži kompliciranu pripremu. A ono najvažnije jest činjenica da, kada je napravljen kako treba, može biti ukusniji od bilo koje popularne 'superhrane'.
Kiseli kupus je poželjno konzumirati zimi jer pomaže nadoknaditi vitamine i minerale u razdoblju kada jedemo manje svježeg povrća, a tijelo troši više energije na grijanje i oporavak. Fermentirana hrana općenito podupire crijevnu mikrobiotu, a upravo su crijeva važan dio imuniteta. Evo četiri recepta s kiselim kupusom koja morate probati ove zime.
Brzi zimski lonac s kiselim kupusom i kobasicom: Na malo ulja pirjajte luk, dodajte narezanu kobasicu pa ubacite isprani kiseli kupus i kratko sve zajedno prodinstajte. Dolijte vode ili temeljca, ubacite lovor, papar i kockice krumpira te kuhajte dok krumpir ne omekša. Na kraju po želji zgusnite žličicom brašna razmućenog u malo vode i poslužite uz kruh.
Zapečeni kiseli kupus s krumpirom i slaninom: Krumpir narežite na ploške, kratko ga prokuhajte pa složite u posudu naizmjenično s kiselim kupusom i komadićima slanine. Dodajte malo papra, mljevene paprike i po želji žlicu kiselog vrhnja za blaži okus. Pecite dok se sve ne poveže i lagano zapeče, a vrh dobije zlatnu koricu.
Salata od kiselog kupusa s jabukom i orasima: Kiseli kupus lagano ocijedite, dodajte naribanu jabuku i šaku grubo sjeckanih oraha. Začinite s maslinovim uljem, malo papra i, ako želite, prstohvatom kima koji odlično pristaje kupusu. Ova salata je idealna uz pečeno meso, ali i kao lagana večera.
Složenac a la sarma: Na ulju pirjajte luk, dodajte mljeveno meso, začinite i kratko popržite, a zatim umiješajte isprani kiseli kupus i malo riže. Dolijte temeljca, poklopite i kuhajte dok riža ne omekša, a okusi se ne prožmu. Naknadno ga možete i zapeći u pećnici. Dobit ćete sav okus sarme, ali u pola vremena i bez kompliciranja.