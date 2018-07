Kada ste u opasnosti od obolijevanja od raka pluća? Evo koji su simptomi

Rak pluća je među rakovima onaj koji je najteže liječiti, a u Hrvatskoj je vodeći uzrok obolijevanja od raka kod muškaraca, a čak treći kod žena, podaci su to Hrvatske lige protiv raka.

U 2008. g. u Hrvatskoj je otkriveno 2020 slučajeva raka pluća kod muškaraca i 514 slučajeva kod žena što ukupno čini 2534 slučajeva raka kod oba spola. Gotovo 70% ljudi s dijagnozom raka pluća su stariji od 65 godina , a manje od 3% od raka pluća se javlja u osoba mlađih od 45 godina.

Foto: Getty Images

Rak pluća nije bio čest prije 1930, ali dramatično se povećao tijekom sljedećih desetljeća kao rezultat sve učestalijeg pušenja duhana.

Simptomi raka pluća

Simptomi raka pluća su različiti i ovise o tome gdje je tumor smješten i do kuda se proširio, a često i izostanu da bi se na vrijeme dijagnosticirala bolest. On se u ranoj fazi otkrije slučajno kod 25% oboljelih pri rutinskoj RTG snimci pluća ili CT-u. Takvi bolesnici s malim karcinomom često ne navode nikakve simptome ni znakove bolesti.

Ono što može upućivati na rak pluća jesu problemi s disanjem i kašalj, bol u prsima te iskašljavanje krvi. Ako je rak zahvatio živac, može uzrokovati i bol u ramenu koja se širu niz ruku (tzv. Pancostov sindrom) ili dovodi do paralize glasnice i do promuklosti. Invazija jednjaka može dovesti do poteškoća pri gutanju (disfagija). Ako su veliki dišni putovi opstruirani, može doći do kolapsa dijela pluća i posljedične infekcije (apscesi, upala pluća) u opstruiranom području.

Rak pluća koji se proširio na kosti može proizvesti jaku bol na mjestima koja su zahvaćena tumorom. Rak koji se proširio na mozak može prouzročiti niz neuroloških simptoma koji mogu uključivati smetnje vida, glavobolje, epileptičke napadaje, ili simptome moždanog udara, kao što su slabost i gubitak osjeta u pojedinim dijelovima tijela.

Nespecifični simptomi koji se mogu naći kod svih oblika raka javljaju se i kod bolesnika s rakom pluća, a uključuju gubitak težine, slabost i umo, a uobičajeni su i psihološki problemi popout razvoja depresije i promjena raspoloženja.

S obzirom da se teško liječi, ali i kasno dijagnosticira, ne propuštajte godišnje rutinske liječničke kontrole.

Pogledajte i video Za liječenje dijabetesa svake godine izdvojimo otprilike 5 milijardi kuna!