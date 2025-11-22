Kad stegne ljuta zima: Stiglo je vrijeme za pseće kaputiće, evo koji psi ih stvarno trebaju

Zima je pred vratima, temperature su sve niže, a dok ovih dana posežemo za zimskom jaknom, lako se zapitati treba li nešto slično i našem psu? Stručnjaci kažu kako odgovor na to pitanje ovisi o pasmini, dobi, zdravlju, duljini dlake, ali i situaciji. Naime, neki psi bez problema podnose hladnoću, dok drugima i kratka šetnja po minusu može biti previše, piše PetMD.

Veterinari savjetuju da prije svega promatrate psa. Ako drhti, podiže šape, odbija hodati ili se jasno pokušava vratiti kući, vjerojatno mu je hladno i dobro bi mu došla jakna ili pulover. Neki psi trebaju kaputić samo dok se ne 'zagriju' u igri pa ga kasnije možete skinuti. Najosjetljiviji su psi kratke i tanke dlake, sitne pasmine i mršaviji psi: čivave, toy pudle, whippeti, talijanski hrtovi, jorkiji, kineski hrtovi, havanezeri… Njima zimi gotovo uvijek treba dodatna zaštita. Mali psi i oni s kratkim nogama (npr. baseti) posebno su izloženi jer su trbuhom stalno blizu snijega i leda. S druge strane, veliki psi s gustom poddlakom, poput haskija i malamuta, najčešće ne trebaju kaputić jer je njihova dlaka prirodna zimska oprema. No, i među psima iste pasmine postoje razlike: stariji, bolesni ili vrlo mršavi psi mogu trebati više zaštite.

Kod odabira odjeće važno je razmišljati i o jačini i trajanju hladnoće. Za kratke šetnje mnogim manjim psima dovoljan je tanji pleteni pulover, dok za dulje boravke vani zimi dobro dođe jakna od vodootpornog ili vodoodbojnog materijala, s laganom podstavom koja grije, ali ne opterećuje. Predebeli i glomazni kaputi mogu psu otežati kretanje. Treba izbjegavati i puno gumbića, kopčica i ukrasa koje pas može odgristi i progutati.

Ključno je da odjeća psu dobro pristaje. Ne smije biti ni preuska ni preširoka, posebno oko vrata i pazuha, kako ne bi žuljala ili klizila. Prije kupnje izmjerite psa: opseg vrata, prsa i duljinu leđa, pa odaberite veličinu prema tim mjerama. Jakna bi trebala biti jednostavna za oblačenje i skidanje, da psu ne stvara dodatni stres.

Čak i kad je pas obučen, treba paziti na hladnoću. Kod niskih temperatura skratite šetnje, jer su uši, rep i šape i dalje izloženi riziku od ozeblina. Korisne mogu biti i zaštitne čizmice koje štite šape od snijega, leda i soli po pločnicima. Istodobno treba pratiti i znakove pregrijavanja – pretjerano dahtanje, slinjenje ili crvene desni znak su da je psu možda prevruće. Na kraju, obratite pažnju i na kožu: ako se pas nakon nošenja kaputića češe ili dobiva osip, moguće je da reagira na tkaninu ili deterdžent. Zimska odjeća za pse može biti odlična pomoć, ali samo ako je psu u njoj zaista toplo i udobno.