Stručnjaci za kućne ljubimce otkrili: Evo što bi vam rekao vaš pas kad bi znao govoriti

Veterinari koji godinama rade sa psima dobro znaju svaku njihovu grimasu, pokret repa i pogled te ih možda bolje razumiju nego itko drugi. Upravo zato stručnjaci iz klinike za kućne ljubimce u North Ashevilleu u SAD-u su pokušali zamisliti što bi nam naši psi rekli kada bi mogli govoriti ljudskim jezikom. Evo nekih od zamišljenih poruka.
Veterinari koji godinama rade sa psima dobro znaju svaku njihovu grimasu, pokret repa i pogled te ih možda bolje razumiju nego itko drugi. Upravo zato stručnjaci iz klinike za kućne ljubimce u North Ashevilleu u SAD-u su pokušali zamisliti što bi nam naši psi rekli kada bi mogli govoriti ljudskim jezikom. Evo nekih od zamišljenih poruka.
Foto: Shutterstock
'Moj će život vjerojatno trajati 10 do 15 godina. Svako razdvajanje od tebe bit će bolno – sjeti se toga prije nego što me uzmeš.'
Foto: Shutterstock
Da može govoriti, vaš pas bi vam sigurno, pogotovo na početku vašeg puta, rekao: 'Daj mi vremena da shvatim što želiš od mene.'
Foto: Shutterstock
Ljubimce ne smijemo uzimati zdravo za gotovo. Da mogu govoriti, zacijelo bi nam ponekad rekli: 'Pokloni mi svoje povjerenje – ono je ključno za moje blagostanje.'
Foto: Shutterstock
Život nije bajka i ponekad nas dovodi u konfliktne situacije, no evo što bi nam u nekima od takvih situacija rekli naši psi: 'Nemoj se dugo ljutiti na mene i nemoj me zatvarati kao kaznu. Ti imaš svoj posao, zabavu i prijatelje. Ja imam samo tebe.'
Foto: Shutterstock
Kratko i jasno: 'Razgovaraj sa mnom ponekad. Čak i ako ne razumijem tvoje riječi, razumijem tvoj glas kad mi govoriš.'
Foto: Shutterstock
Pravilo koje vrijedi za ljudska bića, vrijedi i za naše ljubimce: 'Pazi kako se odnosiš prema meni. Nikada to neću zaboraviti.'
Foto: Shutterstock
Treba li ovome bilo što dodati? 'Sjeti se, prije nego što me udariš, da imam zube koji bi te lako mogli ozlijediti, ali te ne grizem jer te volim.'
Foto: Shutterstock
'Prije nego što me ukoriš jer ne surađuje, jer sam tvrdoglav ili lijen, zapitaj se muči li me nešto. Možda ne dobivam odgovarajuću hranu, možda sam predugo vani ili mi je srce već prestaro i preslabo.'
Foto: Shutterstock
'Brini o meni kad ostarim; i ti ćeš jednoga dana ostarjeti. Pođi sa mnom na teška putovanja. Nikada nemoj reći: 'Ne mogu to gledati' ili 'Neka se dogodi bez mene'. Sve mi je lakše ako si ti uz mene, čak i moja smrt. Zapamti da te volim.'
Foto: Shutterstock
