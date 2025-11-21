Stručnjaci za kućne ljubimce otkrili: Evo što bi vam rekao vaš pas kad bi znao govoriti
Veterinari koji godinama rade sa psima dobro znaju svaku njihovu grimasu, pokret repa i pogled te ih možda bolje razumiju nego itko drugi. Upravo zato stručnjaci iz klinike za kućne ljubimce u North Ashevilleu u SAD-u su pokušali zamisliti što bi nam naši psi rekli kada bi mogli govoriti ljudskim jezikom. Evo nekih od zamišljenih poruka.
Život nije bajka i ponekad nas dovodi u konfliktne situacije, no evo što bi nam u nekima od takvih situacija rekli naši psi: 'Nemoj se dugo ljutiti na mene i nemoj me zatvarati kao kaznu.
Ti imaš svoj posao, zabavu i prijatelje. Ja imam samo tebe.'
'Prije nego što me ukoriš jer ne surađuje, jer sam tvrdoglav ili lijen, zapitaj se muči li me nešto. Možda ne dobivam odgovarajuću hranu, možda sam predugo vani ili mi je srce već prestaro i preslabo.'
'Brini o meni kad ostarim; i ti ćeš jednoga dana ostarjeti. Pođi sa mnom na teška putovanja. Nikada nemoj reći: 'Ne mogu to gledati' ili 'Neka se dogodi bez mene'. Sve mi je lakše ako si ti uz mene, čak i moja smrt. Zapamti da te volim.'