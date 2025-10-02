Kad kava slavi svoj dan – zanimljivosti i posebne ponude

Iskoristite 20% popusta na Franck webshopu koji vrijedi 1. i 2. listopada.

Prvi dan listopada rezerviran je za – kavu. Svjetski dan kave obilježava se od 2015., kada ga je službeno utemeljila Međunarodna organizacija za kavu (ICO). Danas se slavi u više od 70 zemalja kroz različite događaje – od barističkih natjecanja i cuppinga, do kulturnih manifestacija i sajmova. U Londonu se organiziraju ture kroz povijesne kavane, u Japanu latte art natjecanja okupljaju bariste iz cijelog svijeta, dok u Brazilu Svjetski dan kave prate koncerti i lokalni festivali.

Foto: Franck

Franckova jutarnja iznenađenja

Franck je u Zagrebu, Osijeku, Splitu i Rijeci jutro uljepšao kavom na frekventnim gradskim lokacijama – vozači i prolaznici koji su čekali u prometnim gužvama, dobili su svoju kavu za ljepši početak dana. Osim toga, u Franck Experience Storeu u Teslinoj 7 predstavljena je i najnovija Specialty kava Tanzania uz cupping i stručno vodstvo Franckovih stručnjaka iz razvoja.

Foto: Franck

Kava kroz svijet i običaje

No, kava nije samo svakodnevni napitak – ona je i priča o kulturama, navikama i ritualima diljem svijeta.

Znate li da su Skandinavci svjetski rekorderi u ispijanju kave, s prosjekom od više od 8 kilograma godišnje po osobi? Ili da se u Italiji cappuccino smatra isključivo jutarnjim napitkom? U Etiopiji, zemlji iz koje kava potječe, ceremonija kuhanja može potrajati satima i okuplja cijelu zajednicu. Brazil pak nije samo najveći proizvođač kave – tamo je kava dio nacionalnog identiteta.

I kod nas kava ima posebno mjesto – ona je razlog za okupljanje, kratki predah u danu i ritual koji nas povezuje svaki dan.

Održivost i budućnost kave

Uz to, Franck kontinuirano naglašava važnost održivosti – podsjećajući da kava dolazi iz složenog lanca vrijednosti u kojem odgovorna nabava, podrška malim poljoprivrednicima i očuvanje okoliša imaju ključnu ulogu. Dugogodišnjim članstvom u udruženju International Coffee Partners (ICP) , Franck, zajedno s ostalim članicama, podupire projekte koji osiguravaju održive promjene malim poloprivrednicima i njihovim zajednicama.

Foto: Franck

Samo u 2024. godini, ICP je podržao gotovo 25 tisuća obitelji malih poljoprivrednika u zemljama u kojima se uzgaja kava, dok su 28% sudionika edukacija činili mladi i 40% žene – potvrđujući važnost uključivosti i održivosti u razvoju budućnosti kave.

Posebna ponuda za kavoljupce

No slavlje ne staje samo na jednom danu – za sve kavoljupce Franck je 1. i 2. listopada pripremio 20 % popusta na odabrane kave, dodatke za pripremu i šalice na Franck webshopu , u Franck Experience Storeu u Teslinoj 7 te u Franck trgovini u Vodovodnoj 20.

Jer kava nije samo napitak – ona je trenutak za opuštanje, simbol zajedništva i navika koja nam uvijek vraća osmijeh na lice. A uz Franck, ti trenuci postaju još posebniji – baš svaki dan.