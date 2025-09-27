Rastopit će vam srce: Ovo je 5 načina na koje vam se pas ispričava nakon nestašluka
Psi možda ne koriste riječi, ali imaju svoje jedinstvene načine da pokažu kajanje kada su nestašni. Njihovo ponašanje često otkriva osjećaje krivnje ili želju da nam se ispričaju, a prepoznavanjem tih znakova možemo bolje razumjeti i povezati se sa svojim četveronožnim prijateljima. Unatoč njihovim ponekad jasnim signalima, ljubimce često može biti teško razumjeti, a kada se psi osjećaju loše, tada njihove emocije nisu uvijek jasne.
To se najbolje vidi kada shvate da su učinili nešto krivo, pa se pokušavaju ispričati na svoj neobičan način. Znanstvenici već dugo proučavaju odnos čovjeka i pasa. Psi su nam bili uz bok tisućama godina, a tijekom tog vremena postali su izvrsni u čitanju ljudskih emocija, od tona glasa do izraza lica, a kad je riječ o prepoznavanju vlastite pogreške, često i to mogu prepoznati. Ako su upravo sažvakali vašu papuču, imali napad lajanja ili uzeli dio vaše hrane, ovo je pet najčešćih načina na koje psi pokazuju da im je žao, piše Daily Express.
Pokreti podčinjenosti: Prema stručnjacima za kućne ljubimce iz tvrtke iHeartDogs, prvi način na koji psi pokazuju kajanje jest kroz neke pokrete podčinjenosti. Jednostavni pokreti poput spuštanja tijela ili glave, izbjegavanja direktnog kontakta očima ili izlaganja trbuha mogu biti znak da im je žao. Smatra se da ovo potječe iz mentaliteta čopora gdje pokazivanje podčinjenog ponašanja pomaže smiriti napetost.
Lizanje i maženje: Iako se može činiti kao uobičajena gesta, lizanje i maženje klasičan su znak da se vaš pas ispričava za nešto. "Nježnim lizanjem ili maženjem vlasnika, pas se pokušava umiriti, pokazujući svoju želju da popravi vezu za koju se boji da je možda narušena njegovim postupcima. Ovo ponašanje može se promatrati kao proširenje aktivnosti njegovanja i povezivanja koje se prirodno odvijaju unutar psećih društvenih struktura, samo prilagođeno ljudskim interakcijama", objasnili su stručnjaci.
Donošenje igračaka i darova: Neki psi mogu pokušati donijeti svoje igračke kao znak pomirenja dok pokušavaju popraviti stvar. Donošenje omiljenog predmeta može biti način da se iskupe i pokušaju prijeći preko onoga što su učinili.
Mahanje repom i držanje ušiju unatrag: Kada pas ima uši povučene unatrag, tada to može biti znak da nešto nije u redu i da se ne osjeća potpuno ugodno. U kombinaciji sa sporijim mahanjem repom, to može biti jednostavan, ali suptilan znak da žele popraviti odnos s vama.
Izbjegavanje vlasnika: Kada pas postane plašljiv i počne vas izbjegavati, tada bi to mogao biti znak da zna da je učinio nešto krivo. Slično kao i kod ljudi, izbjegavanje kontakta očima može biti jedan od najočitijih znakova, ali i drugi signali poput povlačenja u kut ili skrivanja od vas mogu biti znakovi krivnje. "Iako se ovo ponašanje može činiti kao krivnja ili sram, to je pseći odgovor na negativne emocije koje doživljava od svog vlasnika. 'Uklanjanjem' sebe iz situacije, pas pokušava smiriti napetost i pokazati da razumije kako je učinio nešto neželjeno", zaključili su stručnjaci.