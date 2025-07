Jeste li primijetili da muškarci konstantno drže ruku u hlačama? Stručnjaci otkrivaju zašto to rade

Ako ste se ikada zatekli kako promatrate svijet oko sebe, možda ste primijetili jedan pomalo neobičan (i neugodan) prizor: iznenađujuće velik broj muškaraca koji bez ustručavanja drže ruke u hlačama. I možda ste odmah poželjeli da to niste vidjeli. Ispostavilo se da nije riječ o rijetkom ponašanju – naprotiv. Muškarci svih dobnih skupina svakodnevno provode iznenađujuće mnogo vremena dodirujući svoje međunožje. I ne, nije riječ samo o provjeri "je li sve na svom mjestu", piše LADBible.

Prema istraživanju iz 2021., prosječan muškarac posegne za svojim intimnim dijelovima čak sedam puta dnevno, dok četvrtina njih to radi više od 10 puta na dan. Jedan ispitanik čak je priznao da mu se ruke tamo nađu više od 50 puta dnevno. Iako se nadamo da svi nakon toga operu ruke, ne bismo se baš kladili na to. No zašto to uopće rade? Stručnjaci imaju nekoliko zanimljivih objašnjenja.

1. Oslobađanje stresa i oksitocina: Prema stručnjaku za govor tijela Martinu Brooksu, jedan od glavnih razloga leži u tzv. "umirujućem ponašanju". Fizički kontakt sa samim sobom, pogotovo u osjetljivim zonama, može potaknuti oslobađanje oksitocina – hormona poznatog i kao hormon ljubavi – koji stvara osjećaj ugode i smanjuje stres.

Drugim riječima, mnogi muškarci instinktivno posežu za hlačama kad su nervozni, anksiozni ili jednostavno traže osjećaj sigurnosti. No, naravno, njihovo ponašanje može imati potpuno suprotan učinak na okolinu.

2. Izražavanje statusa ili muškosti: Brooks ističe i da se ova navika sve češće viđa zbog promjene društvenih normi. U vremenu u kojem su izražavanje identiteta i samopouzdanje važniji nego ikad, mladići ruku u hlačama mogu koristiti kao neverbalni način izražavanja "muževnosti" ili dominacije. "To je podsjetnik: ‘Ovo mi je na pameti’, nešto poput nesvjesnog signala samopouzdanja", objašnjava Brooks.

3. Čin pobune: Za neke je to i svojevrsni bunt protiv društvenih pravila. "Kao što su ranije tinejdžeri pušili kako bi šokirali starije, danas to rade na druge načine", kaže Brooks. "Ne radi se nužno o tome da im je ugodno, već o poruci: Radim što hoću."

4. Post-pandemijski nemar? Bivši policajac i stručnjak za govor tijela Darren Stanton primjećuje da se ovakvo ponašanje češće viđa nakon pandemije. Od tada su se mnogi počeli ponašati slobodnije – od kupovine u pidžami do puštanja glazbe bez slušalica – pa zašto ne i opuštanje s rukama u hlačama, usred dana, usred kafića? "Granice privatnog i javnog ponašanja počele su se brisati", objašnjava Stanton. "Ono što se nekada radilo isključivo kod kuće, danas postaje društveno prihvatljivije."

Dakle, iako prizor ruku u hlačama možda izaziva nelagodu, iza njega se često krije kombinacija psiholoških, emocionalnih i društvenih faktora. Bilo da se radi o traženju utjehe, iskazivanju moći ili pukoj navici – znanost ima objašnjenje. Ipak, ako biste mogli ovu radnju sačuvati za vlastita četiri zida, u blizini sapuna i slavine – svi bismo vam bili zahvalni.