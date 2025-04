Jeste li ikada odbili 'poljubac' svog psa? Više nećete kada otkrijete što vaš ljubimac tada osjeća

Psi su poznati po svojoj odanosti i ljubavi, a jedan od najčešćih načina na koji to pokazuju je kroz ljubljenje. Kada vas vaš pas nježno liže po licu ili rukama, to nije samo znak naklonosti, već i način na koji komunicira s vama. Iako nas ponekad to može iznenaditi ili nasmijati, to je za njih prirodan način da izraze ljubav, povjerenje i prijateljstvo.

Dopustiti psu da vam liže lice tema je o kojoj se godinama raspravlja. Neki ljudi u tome ne vide problem, a drugi smatraju da je nehigijenski i ne dopuštaju svom psu zadovoljstvo. No, jedna je veterinarka objasnila da naši krzneni prijatelji stvarno osjećaju emocije kad im nije dopušteno da nas ližu i to bi vas moglo natjerati da dvaput razmislite kada sljedeći put krenete odbiti svog psa, piše Express.

Tema se ponovno pokrenula nakon što je video koji je na TikToku podijelila žena po imenu Amaya Kianna postao viralan. U snimci je pokazala svog psa, Molly, kako joj pokušava polizati lice prije nego što se Amaya nagnula unatrag tako da je izvan dosega psa. Čini se da je Molly tada bila vidno uzrujana, a Amaya ju je uz maženje upitala hoće li plakati.

Amaya je zatim omotala ruke oko svog psa, a Molly je zarila lice u njezina prsa, baš kao što bi dijete moglo učiniti kad je uzrujano. Video je ubrzo prikupio dvanaest milijuna lajkova te su mnogi rekli Amayi da dopusti Molly da je poljubi. Neki su rekli da nikada ne bi imali psa ako ne žele poljupce, dok su drugi tvrdili da psi "osjećaju odbačenost".

"Psi osjećaju odbačenost i to ih dovodi u nevolju. Samo je pusti da te poljubi. Njezin je život tako kratak, a ti ćeš biti dobro. Nikad mi nije pozlilo kad me moj pas poljubio", "Očigledno, za pse je jedini veliki način da pokažu naklonost ljubljenje, pa kad ih odbijemo, oni ne razumiju zašto ih ne volite, budući da ne shvaćaju koncept mirisa i prljavih usta", samo su neki od komentara ispod videa.

Psi ne mogu pokazati isti raspon emocija kao ljudi, ali znamo da mogu doživjeti stvari poput radosti, uzbuđenja, straha, pa čak i frustracije, a prema informacijama potvrđenim od strane veterinara, psi također mogu osjetiti odbacivanje. U članku podijeljenom na Dogsteru, koji je pregledala i provjerila veterinarka dr. Marta Vidal-Abarca, navodi se da psi mogu biti uznemireni ako ih stalno zanemarujete ili ignorirate njihove pokušaje da se povežu s vama.

"Pas će pokušati što god može da bi se iskupio za to što je odbačen ili nevoljen ako se tako osjeća. Oni mogu protumačiti naše izraze lica i glasovne znakove i razumjeti što osjećamo prema njima. Ako se ne osjećaju voljeno i zaštićeno, mogu podviti rep između nogu. Također im mogu visjeti uši. To je zato što se pokušavaju učiniti malima", objasnili su stručnjaci. Važno je osigurati da svog psa pravilno tretirate jer nedavanje potrebne pažnje i nježnosti može dovesti do depresije.

Stručnjaci savjetuju da obratite pažnju na povećano lajanje, destruktivna ponašanja poput žvakanja, jaukanje, plakanje ili zavijanje, guranje i mahanje šapama prema vama, igranje ugrizima i grickanje, promjene u tjelesnoj komunikaciji te male nezgode s obavljanjem nužde, čak i nakon što su naučeni.