Jeste li čuli za naočale za niske ljude, pojačivače zvuka iz trbuha ili luksuzno kamenje za 'žabice'?

Dobra vijest je da je jedan momak po imenu Dominic Wilcox pronašao fascinantno rješenje. To su naočale koje funkcioniraju kao periskopi.

Foto: Facebook/Dominic Wilcox

Nazvane su ''One Foot Taller Periscope glasses''. Da, njihovom ime pokazuje što rade, omogućuju korisniku da doživi malo viši stupanj - barem u smislu onoga što može vidjeti. Ako biste nosili uređaj, mogli biste vidjeti 30,5 centimetara više od prosječne razine očiju.

- Microsoft Surface izazovao me da smislim neke svakodnevne probleme i pronađem neka zanimljiva ili izvanredna rješenja. Bila je to za izložbu u Londonu u svibnju. Nekoliko tjedana ranije bio sam na svirci i primijetio sam nisku ženu koja pleše iza mene. Očito nije mogla vidjeti bend zbog svih visokih ljudi okolo. To mi je dalo ideju da pokušam riješiti taj problem - rekao je mladi inovator..

Od izuma zanimljivih, ali nepotrebnih proizvoda Dominic je napravio karijeru pa se tako u njegovom portfoliju može pronaći još i luksuzno kamenje za igru ''žabice'' kao i pojačivač zvuka za kruljenje iz trbuha.

Foto: Facebook/Dominic Wilcox

Poznat je i po tome što ostvaruje dječje snove. Naime, Dominic je osmislio serijal u kojem on kreacije iz dječje mašte pretvara u stvarne proizvode i izume.

Njegova kreativnost nije prošla neopaženo, na fotografijama svojih izuma dobio je puno komentara. ''Nadam se da osoba koja će nositi te naočale ima dovoljno snažne uši'', ''Želim ih, ali pričekat ću da smisliš način kako da postanem viši'' i ''Fantastična ideja, šteta što nije praktično'', samo su neki od njih.

