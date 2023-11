Jela s potpisom Michelina uz dostavu u ured ili dom

Hrana iz restorana s Michelinovom zvjezdicom na Woltu! Ponuda dnevnih menija novost je koju je nedavno uveo zagrebački restoran Noel, a iz kojeg se Svakog dana u vrijeme ručka može naručiti jedan od nekoliko ponuđenih menija.

'Na meniju se nalaze zagorska patka, odnosno confit zabatak domaće patke poslužen uz ragu od povrća i domaće mlince, hrskava cezar salata, buratta s mladim salaticama, cherry rajčicama, bosiljkom i focacciom od češnjaka, aromatična tjestenina i filet ribe, slane ili slatke štrukle, ručno rađene lazanje aromatizirane muškatnim oraščićem i raguom od lokalne junetine, dvije vrste burgera te domaći lički krumpirići', objašnjavaju nam iz restorana te dodaju kako je ideja bila i široj publici omogućiti uživanje u jelima s potpisom Michelina, a ne samo gostima koji dolaze na večeru u sljedovima.

11.06.2020., Zagreb - Restoran Noel. Suvlasnik restorana Ivan Jug predstavio je novog kuhara-chefa Brunu Vokala a on svoj najnoviji jelovnik. Photo: Sanjin Strukic/PIXSELL Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

A kakav je odaziv? 'Zasad smo jako zadovoljni dostavama te nam je jako drago čuti da naši gosti koji inače posjećuju restoran naručuju ručak. Najviše narudžbi trenutačno imamo preko dostavnih servisa', kažu iz restorana te dodaju da nema problema u balansiranju između kuhanja dnevne ponude jela i redovite ponude restorana. Cijeli tim kuhinje i menadžmenta involviran je u proces, ali je sve organizirano tako da se pripreme ne preklapaju. Namirnice koje koristimo za večeru za sljedove koristimo i za ručak kako bismo osigurali najveću moguću kvalitetu', ističu te navode da kulinarski tim pod vodstvom chefa Brune Vokala udružuje svježe sastojke i inovativne tehnike kako bi se stvorila jela koja su prava mala vizualna i okusna remek-djela.

Noel, naime, tijekom godine ima četiri različita menija – Forrest byThe Sea, Spring Blossoms, Summer Solstice i Autumn Stroll - a bazirani su na sezonskim namirnicama. 'Svaki od medija sastoji se od dobro ukomponiranih jela, a trenutačni Autumn Stroll baziran je na povrću, gljivama te peradi koju isključivo za nas radi farma Dub kraj Hrvatske Kostajnice', kažu iz restorana.

A koliko je za njih zahtjevno održavati standard koji im je i donio Michelinovu zvjezdicu? Veoma je to intenzivan posao, kažu, te zahtijeva mnogo predanosti, no unatoč tome iz Noela i dalje pripremaju razne novitete. 'Plan je otvoriti Burger bar na Iblerovu trgu do kraja godine, a potencijalno možda i još jedan. Koncept će biti 3 x 3 x 3, što znači da ćemo u ponudi imati tri burgera, tri sendviča, tri salate i uz to domaće krumpiriće', kaže ekipa iz Noela, koja je već otvorila pekarnicu “Bread & Deli”.

'Naša vizija po uzoru na svjetske restorane bila je imati selekciju kruha za naše goste u restoranu. Htjeli smo im prezentirati najbolji mogući kruh i peciva, a s obzirom na to da možemo raditi puno veće količine nego što je to potrebno samo za restoran, htjeli smo svoje proizvode učiniti dostupnima svima. Ponuda se temelji na bazi desetak kruhova i peciva od različitih žitarica, imamo i ponudu od lisnatog tijesta, nekoliko sendviča i slatki program koji trenutačno dodatno širimo', kažu iz Noela.

